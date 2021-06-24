Охранники на удаленке: в магазинах США устанавливают системы наблюдения c громкоговорителями

По словам владельцев небольших магазинов и заправочных станций в США, подобное видеонаблюдение скорее нанесет вред, нежели реально сэкономит деньги

Одна из американских компаний, занимающаяся оснащением магазинов системами видеонаблюдения, обещает своим клиентам присмотр в режиме 24/7. В случае выявления воровства или других несанкционированных действий на территории охраняемого объекта оператор может вмешаться и накричать на нарушителей с помощью громкоговорителя.

В ролике, размещенном на сайте Vice, можно увидеть, как продавец небольшого магазинчика выпивает бутылку напитка, а потом по требованию «голоса сверху» сканирует товар для оплаты, в другом видео оператор требует, чтобы продавец занял свое место за кассой. Но наибольший интерес у зрителей вызвал момент ограбления магазина, когда оператор видеонаблюдения сообщает преступникам, что полиция уже вызвана, и тем приходится срочно ретироваться.

На сайте вакансий есть объявления для жителей штата Харьяна в Индии. Должность называется «аналитик» процессов» и подразумевает под собой круглосуточное наблюдение за магазинами, заправочными станциями и прочими объектами, где установлено видеонаблюдение.

«Вы будете действовать в качестве виртуального супервайзера для объектов с точки зрения обеспечения безопасности сотрудников, находящихся за границей, требуя от них выполнения поставленных задач», – говорится в описании вакансии.

Плата для удаленного сотрудника составляет $399 в месяц.

По словам владельцев небольших магазинов и заправочных станций в США, подобное видеонаблюдение скорее нанесет вред, нежели реально сэкономит деньги – воровство продуктов продавцами - не настолько серьезная проблема. А вот создать неприятности удаленный оператор вполне может.

Чего стоит один ролик с грабителями: по мнению экспертов, кричать на вооруженного человека, направившего ствол на продавца – большая глупость и совершенно неоправданный риск для человеческой жизни.

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