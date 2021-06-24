В ЮАР исчезли два брата с биткоинами на $3,6 миллиарда

Полицейские и частные сыщики пока смогли лишь установить, что криптовалюта со счетов платформы была выведена таким образом, что трансакции никоим образом невозможно отследить. Фото: Shutterstock

В Южно-Африканской республике исчезли основатели и владельцы крупной криптовалютной платформы. Вместе с ними со счетов пользователей испарились и 69 тыс. биткоинов, общая стоимость которых оценивается в $3,6 миллиарда.

Два молодых человека, открывших платформу, являются родными братьями.

В апреле этого года старший из них, Амир Каджи, заявил, что аккаунты фирмы были взломаны. Сообщение он разослал исключительно своим клиентам и пользователям платформы, умоляя их не обращаться в полицию. По его словам, такие обращения лишь затруднили бы работы по восстановлению работы и доступу к средствам.

Но некоторые все же обратились к юристам, поняв, что речь, скорее всего, идет о надувательстве.

Полицейские и частные сыщики пока смогли лишь установить, что криптовалюта со счетов платформы была выведена таким образом, что трансакции никоим образом невозможно отследить. А самих братьев пока так и не нашли.

Если выяснится, что их исчезновение было спланированным, и пропавшие братья похитили средства клиентов и инвесторов, то из-за огромных объемов потерь случившееся сможет претендовать на крупнейшую в мировой истории криптоаферу.

Пока же к розыску братьев Каджи, основавших свою платформу Africrypt в 2019 году, подключились элитные подразделения спецслужб ЮАР, сообщает bloomberg.com.

С ростом популярности криптовалют и повышенного к ним интереса со стороны инвесторов всех уровней кражи биткоинов и прочих виртуальных монет становятся обыденным явлением. Пока же самый крупный совокупный ущерб инвесторам был нанесен в Турции, где в начале этого года внезапно были приостановлены торги на бирже Thodex, гендиректор которой незадолго до этого покинул страну, похитив $2 криптовалютных миллиарда.