Одноклассники запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации

Фото: Одноклассники

Социальная сеть Одноклассники запустила информационный центр COVID-19 — страницу, где собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора. С помощью информации в центре пользователи узнают, как снизить вероятность заболевания коронавирусом, факты о вакцинах и прививочной программе.

Страница «Информационный центр COVID-19» содержит пять основных тем. Пользователи ОК смогут узнать, как вести себя, если заболел близкий человек, и как обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Посетители раздела получат информацию о том, как подготовиться к вакцинации людям разного возраста и где можно сделать прививку.

Фото: Одноклассники

Кроме этого, в ОК появилась специальная рамка с надписью «Я вакцинирован от COVID-19», которой пользователи могут украсить свою фотографию профиля. Рамка «Я вакцинирован от COVID-19» находится в приложении «Волшебные рамки», в разделе «Вместе против вируса». Ранее в ОК стали доступны рамки с надписями #моюруки, #сижудома и #слежузаздоровьем. Пользователи соцсети могут поставить их на фотографию профиля. При использовании рамки обновленный аватар пользователя будет опубликован в ленте его друзей со ссылкой на информационный центр COVID-19.

Также в социальной сети продолжает работать лента новостей о коронавирусе в разделе «Рекомендации». Пользователи могут узнать актуальные новости о распространении инфекции, новых мерах ограничений или вакцинировании из проверенных источников: официальных групп федеральных и региональных СМИ и Министерства здравоохранения РФ.

Фото: Одноклассники

С начала пандемии коронавируса Одноклассники запустили ряд сервисов, помогающих пользователям получать проверенную и своевременную информацию о вирусе и способах защиты от него. Например, в приложении для прямых трансляций OK Live доступна виртуальная маска «Береги себя», при «примерке» которой пользователь видит на экране анимированные иконки-рекомендации о том, как правильно вести себя во время активного распространения COVID-19. В августе 2020 ОК совместно с сервисом телемедицины «Доктис» первыми из соцсетей дали возможность своим пользователям получить бесплатную онлайн-консультацию врача-терапевта.