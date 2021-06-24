Убеждения прививке не помеха

Просто ориентируйся на Израиль Фото: REUTERS

Дорогой русский народ!

Выброси ты в помойку всю свою любимую конспирологическую шизу - с Гейтсом, который верхом на Рокфеллере скачет в Нижневартовск, чтобы всех там поработить сатанинским уколом.

А вместо этого - просто ориентируйся на Израиль.

Не надо спорить, не надо отстаивать разнообразные завиральные теории и отмораживать уши назло бабушке.

Надо просто смотреть, как там организуют свою повседневность, как они решают финансовые и медицинские вопросы - и делать точно так же.

Потому что даже самый радикальный антисемит, включая тов. Гитлера, Геббельса, Гейдриха и далее на букву "г" - никогда бы не оспорил тот факт, что евреи хотят и умеют сделать свою жизнь как можно лучше. Что они сами себе - в отличие, увы, от русских, - мягко говоря, не враги. Поскольку не дураки. Ну а как прививочный вопрос решил Израиль - напоминать, наверное, не надо.

И, кстати, самое злобные чувства по отношению к нашему государству вообще и Путину В.В. лично - не помешали нашей либеральной публике быстро вакцинироваться. Потому что они понимают: «кровавый режим» «кровавым режимом», мы его всегда ругали и всегда будем ругать, но вот в этом конкретном случае надо сходить и привиться государственным "Спутником". Ведь это Совсем Другое Дело.

И они правы.

Это они Путину враги, но сами себе, повторяю, совсем не враги, а вовсе и наоборот. 95-летние живые израильские старики, в отличие от русских в известно каком возрасте на наших кладбищах, - они соврать не дадут.

Учись у них, русский народ.

С эмиграцией на тот свет, в отличие от Тель-Авива, спешить не стоит.

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