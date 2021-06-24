Идеальный убийца по-русски: на IVI стартовал сериал «Призрак» с Павлом Прилучным

Сразу после выхода премьеры на 1 канале.

Главного героя называют Призрак. Он не помнит о себе ничего. Все, что у него есть, — это татуировка в виде кода, воспоминание об испуганном лице женщины и профессиональные боевые навыки. Откуда все это и как он оказался здесь? Герой решает выяснить, что с ним произошло. Код приводит его к схрону с поддельными документами, деньгами, оружием и фотографией-подсказкой. По пути он встречает девушку Алену, которая вызывается помочь выяснить его прошлое в обмен на одну личную услугу.

Режиссер проекта - Анарио Мамедов, среди работ которого сериал «Тонкие материи» и остросюжетный боевик «Драйв». В главных ролях - Павел Прилучный, Лукерья Ильяшенко, Владимир Зайцев, Северия Янушайскайте и другие.

«Мы, конечно, не ушли в «Люди Икс», но у нас тоже есть ученый, который еще в советские времена начинал работать над сверхчеловеком. Для него сверхсолдат — это идеальное оружие убийства, в каком-то смысле он возомнил себя богом, и Сухарев — это лучшее из его творений. Но это второй план. А в первую очередь это драма лично Сухарева, которого насильно сделали орудием убийства. Он постепенно приходит к пониманию того, кто он. И с этим приходит осознание, что он натворил. Это процесс искупления, попытки найти себя в новом качестве с таким бэкграундом и желание разрубить узел, отомстить и выйти уже обновленным с теми данными, которые у него уже есть», — рассказал режиссер «Призрака» Анарио Мамедов.

В фильме два акцента. Первый — личная драма сурового героя. Второй — динамичный экшен. В боевых сценах используются приемы японского единоборства кудо, которое называют «яростным» или «уличным» каратэ. Прилучный изучал его вместе с каскадерами, чтобы лучше вжиться в роль. Благодаря этому он смог сам выполнить боевые приемы в отдельных сценах — например, в эпизоде драки в частном салоне самолета, где Призрак за пару ударов справляется с мощным охранником.

«Мне понравилось, что мой герой Сухарев в основном молчит и предпочитает действовать. Зрители не заскучают, будет много экшена и драк. У меня, конечно, были дублеры, но я старался все трюки выполнять сам: мне это было интересно и для «поддержки» героя необходимо. Для того чтобы понять Призрака, я должен знать, что я это тоже могу», — поделился Павел Прилучный.