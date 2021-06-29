Рак кожи: чем опасны длительные прогулки на солнце

Расскажем о самых распространенных видах рака кожи и подскажет, как определить злокачественный процесс наверняка и не терять драгоценное время.

Меланома

У большинства людей солнце вызывает загар – красивое потемнение кожи, которое имеет не только эстетическую, но и защитную функцию. Это происходит из-за выработки пигмента меланина, который поглощает ультрафиолетовые лучи. Этот же пигмент отвечает и за цвет волос. Вырабатывают его специальные клетки – меланоциты.

Из-за перерождения меланоцитов возникает одна из самых агрессивных и опасных злокачественных опухолей человека – меланома. Она распространена в России – каждый год диагностируется до девяти тысяч заболеваний меланомой. Это около 10% всех выявленных случаев рака кожи.

Есть мнение, что больше всех рискуют обладатели большого количества родинок, или невусов. Это не совсем верно – невусы действительно являются одним из факторов риска, но ведущей причиной становится ультрафиолетовое излучение как от солнца, так и от искусственных источников, таких как солярии.

Чувствительность кожи к солнцу и риск развития меланомы зависит от ее фототипа. Самые «невезучие» – обладатели первого и второго типов, которые почти моментально обгорают и с трудом получают загар. Пятый и шестой типы – самые защищенные, так как их кожа смуглая или вовсе черная, но и они не застрахованы полностью.

Меланома может развиваться не только из невусов, но и на «чистых» участках кожи. Тем не менее, следить за состоянием родинок нужно обязательно: это может помочь заметить злокачественный процесс вовремя. Если обнаружить меланому на ранней стадии, вероятность излечения – порядка 90%.

Есть конкретные настораживающие признаки: ассиметричная форма родинки, неровные или нечеткие края, неоднородный цвет. Если старая родинка увеличилась, начала кровоточить или зудеть, то стоит как можно скорее посетить дерматолога, онколога или хотя бы участкового терапевта. Это же нужно сделать и перед удалением родинки.

Плоскоклеточный рак кожи

В отличие от меланомы, которая развивается из меланоцитов, плоскоклеточный рак кожи развивается из кератиноцитов – основных клеток эпидермиса, которые составляют порядка 90% от всех его клеток.

Это злокачественное заболевание очень распространено – оно наблюдается у каждого четвертого пациента с онкологическими поражениями кожи. Чаще всего оно выглядит как язва или шишка, которая может болеть или кровоточить. В большинстве случаев опухоль возникает на коже головы и лица, ногах и кистях рук.

В 90% случаев плоскоклеточный рак кожи излечим, если начать адекватное лечение на ранней стадии. Тем не менее, у него есть одна неприятная особенность – он склонен к рецидивам, которые могут возникать в 40% случаев, поэтому после выздоровления пациенту нужно регулярно следить за своим здоровьем.

Как и в случае с меланомой, ультрафиолетовое излучение – один из факторов риска. Еще одно сходство – новообразование может появиться на «чистой», внешне абсолютно здоровой коже. У него есть и свои точки риска – язвы, рубцы от ожогов, места хронического воспаления.

Пятилетняя выживаемость зависит от размеров опухоли, наличии метастаз и инвазии в окружающие ткани и может составлять от 90% до 30%. Стоит отметить, что плоскоклеточный рак кожи метастазирует относительно редко.

Базальноклеточный рак кожи

Как и его плоскоклеточный «коллега», базальноклеточный рак кожи, или базалиома, развивается из кератиноцитов, но именно тех, которые находится вблизи базального слоя – самого нижнего слоя эпидермиса.

Среди всех типов рака кожи базалиома встречается наиболее часто. У людей с темной кожей она появляется крайне редко – в основном страдают обладатели светлой кожи. Чаще всего базалиома выглядит как блестящий медленной растущий бугорок – папула. На самом деле, она может проявляться по-разному: темные пятна, восковой нарост, красные пятна

Метастазы для этого типа рака кожи – редкое явление, но базалиома может прорастать в окружающие ткани. Как и плоскоклеточный рак кожи, она часто рецидивирует – почти в 25% случаев в течение 5 лет после возникновения первой опухоли.

Ультрафиолетовое излучение и здесь является одной из причин появления злокачественной опухоли. Также базалиома может появиться от частого воздействия канцерогенных веществ, таких как уголь, мышьяк или сажа.

Стоит помнить про еще один фактор риска во всех вышеперечисленных случаях рака кожи – наследственность. Если у родственников диагностировали базальноклеточный, плоскоклеточный рак или меланому, это хороший повод регулярно следить за любыми образованиями на своей коже.

Второе мнение в онкологии

Во всех случаях установить диагноз «злокачественная опухоль» может только квалифицированный специалист после проведения биопсии, но в этом вопросе есть свои «подводные камни».

Изучение заключений патоморфологов показывает, что часто в них недостаточно информации для постановки корректного диагноза. Цена ошибки в этом случае может быть высока: приняв доброкачественное состояние за рак, пациента направят на операцию и сложное лечение. Если злокачественный процесс описан недостаточно хорошо, можно потерять время и начать лечить его недостаточно эффективно.

Когда речь может идти о злокачественном процессе, всегда лучше перестраховаться и отправить материал на пересмотр другому врачу, желательно специализирующемуся на конкретной локализации рака.

В рамках проекта «Второе мнение» на базе Лаборатории «Гемотест» создан независимый Экспертный совет, в который вошли специалисты из ведущих учреждений России, в том числе: НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина; МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал НМИЦ радиологии; ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» управления делами Президента РФ; НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

Три простых шага к уверенности в диагнозе:

1. По письменному заявлению забрать биоматериал - стекла и блоки из первичного медицинского учреждения;

2. Передать биоматериал и документы в ближайшее лабораторное отделение «Гемотест» - он будет доставлен экспертам в течение 24 часов. При желании вы можете сами выбрать врача-эксперта;

3. Получить заключение и биоматериал.