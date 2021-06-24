Серийные поставки МС-21 начнутся в 2022 году

Главный козырь МС-21 — его композитные крылья. Таких нет больше ни у кого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин встретился с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым. Глава госкорпорации рассказал президенту, как идет создание новых пассажирских самолетов. Конечно, в стороне не мог остаться наш МС-21. У этого лайнера сейчас лучшие экспортные перспективы из всей отечественной пассажирской авиации (с Суперджетом как-то не задалось).

- Я знаю о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении нашего новейшего самолета МС-21. У него будет целиком инновационное крыло. Все-таки, когда он у нас выйдет в серии? - спросил Путин.

- В серию мы запустим уже на следующий год. И крыло инновационное будет, современное, из нашего материала, то есть мы уже ни от кого не зависим - ответил Чемезов.

За несколькими фразами, на самом деле, целая история. Главный козырь МС-21 — его композитные крылья. Таких нет больше ни у кого. Крылья лайнера целиком сделаны из углеродного волокна — из-за этого они сильно легче и надежнее. Конечный результат: самолет кушает меньше горючего. Наш самолет должен получиться экономичнее конкурентов из Boeing и Airbus, что важно для коммерческих авиакомпаний.

Но в 2018 году США из-за санкций перестали продавать углеродное волокно из которого делались крылья. Наладить собственное производство, чтобы его еще хватало на серийные крылья, получилось совсем недавно. Зато теперь мы не зависим от импорта.

Путин уточнил у Чемезова, стоит ли ждать другой пассажирский самолет Ил-114 в 2023 году, как и было запланировано.

- Да, обязательно. В 2023-м Ил-114 пойдет в серию с нашим двигателем, - уточнил чиновник.

Сертификация должна закончиться в конце 2021 года. Самолет ждут региональные авиакомпании, ведь он может садиться и на грунт и на бетонную полосу.

СПРАВКА «КП»:

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет.

Первый полет: 2017 год.

Дальность: 12 тысяч километров.

Вместимость: от 160 до 211 пассажиров.

Ил-114 — турбовинтовой ближнемагистральный самолет.

Первый полет: 1990 год.

Дальность: 1500 километров.

Вместимость: 60 пассажиров.