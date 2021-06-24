На улицах и в метро заработали камеры, следящие за силуэтами

Цифровые камеры, которые входят в городскую систему безопасности, становятся все мощнее и незаметнее. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Перед входом в метро преступник может не снимать солнцезащитные очки и надеть медицинскую маску. И думать, что в таком виде его точно не распознает ни одна современная камера. Но кто сказал, что информационная сеть безопасности заканчивается на выходе из подземки или банка? Теперь системы безопасности научат буквально провожать ваш силуэт до подъезда или какого-нибудь информационного табло, где вы точно снимете очки и приспустите масочку.

Об перспективе того, что скрывать лица будет все сложнее, «Комсомолка» рассказывала в материале «Полиция уже ищет преступников с помощью «очков Робокопа» . И вот гендиректор компании- разработчика Ntechlab Андрей Теленков подтвердил, что МВД России запустило систему распознавания силуэтов людей и машин сразу в пяти регионах России и даже за рубежом.

Как стало известно «КП», среди них в первых рядах - Татарстан и Москва, где самая разветвленная система видеонаблюдения. А уже к 2025 году такие устройства с функцией распознавания лиц станут неотъемлемой частью глобальной системы безопасности 26 "умных городов" России - Глава «Ростеха» Сергей Чемезов помогает Ntechlab реализовывать ее проекты в других регионах.

Новые алгоритмы системы безопасности по заданию полицейского уже готовы вцепиться в любые очертания человека, силуэт которого попал на камеру на месте преступления. Они распознают пол, точный рост по тени, запомнят обувь, бороду, бейсболку, зонт, будут сравнивать по походке, осанке, жестикуляции и манере разговаривать. Замечают они цвет машины, след от аварии, надписи, в общем любые отличительные особенности на кузова машины. Алгоритмы автоматически ведут «объекты» до ближайшего места, где подозреваемый снимет очки и маску, покажется за стеклом угнанной машины или выйдет из нее, чтобы сменить номера. По скриншоту лица система сравнит изображение с базами паспортов и установить личность.

Цифровые камеры, которые входят в городскую систему безопасности, становятся все мощнее и незаметнее. Сегодня их устанавливают на турникетах в метро (считывают радужку с глаза, анализируют ширину зрачка (так ловят наркоманов, психически больных граждан в состоянии обострения и террористов) рядом с картами метро в вагонах и на станциях, в информационных щитах вестибюлей торговых центрах, у табло электронных очередей, словом везде, где даже самый осторожный преступник на какое-то время фиксирует свой взгляд.

При этом сотрудники полиции на станциях подземки получат очки дополненной реальности и планшеты, которые могут автоматически искать и сигнализировать о появлении в потоке разыскиваемых за преступления граждан.

Впрочем, система позволит выявлять в толпе потерявшихся детей, пропавших без вести и должников.

Говорят, что всю эту следящую аппаратуру впервые протестировали во время чемпионата по футболу в 2018 году, а во время пандемии она уже позволила выявлять личности нарушителей двухнедельной самоизоляции, гуляющих жителей городов старше 65 лет, а еще подстрекателей среди участников незаконных митингов.

- Недавно удалось устранить утечки информации, которые шли из городского центра видеофиксации, - пояснил «КП» осведомленный источник в московской полиции. - Раньше сотрудники полиции были вынуждены обращаться в эту городской ситуационный центр, чтобы получить кадры с места происшествия. Случалось, что как только туда уходил запрос, "горячие" видеокадры оказывались в интернете. После ряда внутренних расследований сотрудники полиции получили свой выход к информационной базе, где сейчас такие запросы оформляются автоматически, уже без участия гражданских лиц.

Чтобы вся эта система в городе работала максимально быстро, вдоль дорог и дворах устанавливаются антенны скоростного интернета. Разработчики утверждают, что скорость поиска совпадений при объеме базы в несколько миллиардов фото даже по 3G/4G не превышает одной секунды! Уже есть базы, которые позволяют "поднять" сотруднику полиции информацию о передвижении конкретной машины или пешехода в определенный день.

Системы безопасности с набором таких алгоритмов могут начать использовать для обеспечения пограничного контроля и выявления безбилетных пассажиров в транспорте. Никто не мешает устанавливать данные и тех, кто не пользуется маской или QR-кодом. Умнеть будет и сама система: сервисы подчинит себе единый искусственный интеллект, который начнет обучаться самостоятельно и возможно даже начнет предупреждать преступления.

Кстати, за рубежом подобные российские системы безопасности уже начали внедряться на территории российских военных баз и дипломатических представительств. Камеры ограничивают права доступа персонала на объектах.