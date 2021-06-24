Определены победители конкурса «Герои пера»-2021

Исполнительный директор ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская

«Мы проводим конкурс «Герои пера» с 2018 года. Инициатива началась с понимания, что некоммерческие организации должны налаживать коммуникацию и диалог со СМИ. Это эффективный способ помочь развитию сектора КСО в стране в целом. Мы очень рады, что наш проект с каждым годом приобретает больший масштаб. В 2021 году на конкурс поступило почти 800 заявок от 266 СМИ со всей страны – рекордный показатель за всю историю», - отметила исполнительный директор ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская.

«Герои пера» поддержали многие известные люди: народный артист России Сергей Шакуров, певица Манижа, заместитель председателя Правительства республики Коми, один из ведущих экспертов в области коммуникаций и устойчивого развития Ирина Бахтина, заместитель председателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член Общественной палаты РФ, директор агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова, режиссер, радиоведущий, основатель клуба Интеллектуальных Игр Михаил Довженко, заместитель председателя совета Ассоциации волонтёрских центров Матвей Масальцев, президент Фонда культурных инициатив Роман Карманов, телеведущая Ирина Сашина. Также награды победителям вручили Александр Вихров — председатель наблюдательного совета Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России, Глеб Черкасов — заведующий центра медиапрактик института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ, Валерий Федоров - генеральный директор ВЦИОМ.

Ведущим церемонии стал лауреат ТЭФИ и премии «Лавр», драматург, писатель, режиссёр, автор уникального жанра стендап-драма Дмитрий Минчёнок.

«Герои пера» поддержали многие известные люди, в том числе народный артист России Сергей Шакуров

Вручая награду в одной из номинаций, Сергей Шакуров подчеркнул, что журналистика имеет огромное влияние на общество, поскольку все люди читают газеты, смотрят телевизор и пользуются интернетом. И важно, чтобы СМИ работали честно и профессионально. Он поздравил финалистов с успехом и пожелал дальнейших побед.

Член жюри «Герои пера», писатель, директор департамента внешних связей Еврохим, секретарь Союза писателей России Владимир Торин сказал: «В этом году ожидаемо много материалов о том, как волонтеры помогают преодолеть пандемию коронавируса. Острота работ и конкуренция были высоки как никогда. Считаю, что все финалисты достойны победы и признания. Но самое главное – в нашей стране есть журналисты, думающие не только про рейтинги и охваты, но и про социальную ответственность».

Победителями «Герои пера»-2021 стали:

Алиса Белановская из МИА «Россия сегодня» (Москва) в номинации «За социальное партнерство» за онлайн-проект «Пожалуйста, дышите!» в поддержку российских медиков и волонтеров.

Алиса Белановская из МИА «Россия сегодня» победила в номинации «За социальное партнерство»

Анна Марачкова из издания «Новости ЕВРАЗа – Сибирь» (Новокузнецк) в номинации «Корпоративная пресса». Победу ей принес материал о грантовом проекте «Город друзей — город идей!», благодаря которому удалось приобрести новый инвентарь для воспитанников лыжной школы.

Надежда Маркова и Михаил Баранов, представляющие издание "Klops.ru" (Калининград) в номинации «На линии добра» - в их материале собраны четыре истории людей, ведущих борьбу с алко- и наркозависимостью.

Наталья Андронова из газеты «Алтайская правда» (Барнаул) в номинации «Печать общества». Ее репортаж о том, как в Барнауле людей с ментальными нарушениями готовят к самостоятельной жизни, покорил членов жюри.

Полина Усольцева, представляющая First Fresh Media (Москва) в номинации «Поколение добра» - она рассказала историю девушки, которая долгое время боролась с нервной анорексией.

Полина Усольцева рассказала историю девушки, которая долгое время боролась с нервной анорексией

София Разникова, онлайн-проект «Добрый день» (Новосибирск) в номинации «Сети добра» - лонгрид о том, как проект «Маяк» помогает людям, оставшимся без крова.

Ирина Швец (Фатихова) из ГТРК «Башкортостан» (Уфа) в номинации «ТВ-герой» - за репортаж о центре телемедицины «Антиковид», который заработал в республике.

Специальный приз «Симпатия жюри» получил Никита Васильев из канала «ТВ Центр» (Симферополь) – за невероятно душевный сюжет о том, как солисты симферопольского театра музыки решили поддержать соседей и устроили оперную сцену, не выходя из дома.

Подробная информация и материалы победителей размещены на сайте.

Статуэтка «Герои пера» уникальна. Она символизирует перо и свет, который несут своим профессионализмом, гражданской позицией и неравнодушием журналисты и представители медиа. Дизайн награды разработан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, а изготовлена она компанией 2050.АТ специально для конкурса.

Цели конкурса «Герои пера» – поощрение СМИ, пишущих на социальную тематику, развитие волонтерства и корпоративной социальной ответственности, популяризация имиджа человека труда и формирование нравственных ориентиров подрастающего поколения. Проект проводится с 2018 года.

Партнеры проекта: Коммуникационное агентство «5К», Ассоциация менеджеров, газета «Труд», ИД «Комсомольская правда», газета «Гудок», Союз журналистов России, Агентство социальной информации, портал «БОСС», ООО «2050.АТ», телеканал «ПроБизнес ТВ», портал «Бизнес и общество», Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, журнал «Столица Москва», ВЦИОМ, программа «Активная среда» на ОТР, медиагруппа «Патриот», «СМИ 24 НОВОСТИ», социальная сеть «Одноклассники», Медиалогия, Yong Social Group, Rusbase, МИА «Россия сегодня», проект «Радость», Rutube, Ассоциация «Народные художественные промыслы России», WBCMedia.

Цели конкурса «Герои пера» – поощрение СМИ, пишущих на социальную тематику

АНО Центр социальных проектов «Быть человеком» создан для привлечения внимания общества к теме честного и самоотверженного труда людей рабочих профессий, их социально-значимым поступкам, создания позитивных образов и примеров уважительного отношения к человеку труда, к семье и государству в целом.

ЦСП занимается консолидацией действий органов исполнительной власти, общественных организаций и промышленных предприятий по формированию национального самосознания и активной гражданской позиции.

Основные проекты ЦСП «Быть человеком»: Всероссийский проект в области социальной ответственности «Героям – быть!», конкурс для СМИ «Герои пера».