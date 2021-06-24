«Болеть нельзя, вакцинируйся!»: Банк Хоум Кредит запустил акцию для привившихся от коронавируса

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Банк Хоум Кредит решил поддержать вакцинацию и запустил специальную акцию «Болеть нельзя, вакцинируйся!». С 24 июня 2021 года каждый, кто сделал прививку от COVID-19, получит бонус - 1000 баллов «Польза». Баллы можно конвертировать в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль в личном кабинете участника программы «Польза». При этом неважно, когда человек сделал прививку – до начала акции или после ее старта.

- Мы в Банке Хоум Кредит очень переживаем, что пандемия коронавируса продолжается. И нам бы очень хотелось, чтобы мы все вместе как можно скорее вернулись к нормальной жизни, - отметил председатель правления Банка Хоум Кредит Дмитрий Пешнев-Подольский. - Сейчас надежный способ обезопасить от коронавируса себя и близких – сделать прививку. И мы как банк хотели бы поддержать тех, кто решился на этот ответственный и очень важный для нашего общего благополучия шаг.

Бонус будет предоставляться всем, кто с 24 июня по 15 июля включительно откроет в Банке Хоум Кредит любой продукт: кредитную или дебетовую карту, вклад, накопительный счет, карту рассрочки, POS-кредит, кредит наличными, и оплатит любые покупки на сумму от 1000 рублей дебетовой картой «Польза». Одновременно необходимо предоставить документ о вакцинации (например, справку о том, что человек сделал прививку первым компонентом вакцины). Дата прививки значения не имеет.

Открыть новый продукт и предъявить справку о вакцинации можно любым удобным для клиента способом: в офисе Банка Хоум Кредит, в точке, где оформляется кредит, или онлайн – в Хоум-чате на сайте либо в мобильном приложении. Полученные бонусы можно конвертировать в рубли по курсу 1 к 1 и потратить на любые покупки. Более подробную информацию об условиях акции можно узнать в колл-центре или в чате банка – на сайте или в мобильном приложении.