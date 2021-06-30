На пользу природе: В Анапе открылся первый в России экопляж

В современных реалиях и растущего внимания к проблемам экологии бизнес все больше ориентируется на защиту окружающей среды. Так, на черноморском побережье появился первый в России экопляж. А открыть его удалось силами бренда Garnier, торговой сети «Пятерочка» и их покупателей. Эти компании запустили совместную акцию, благодаря которой территорию у моря очистили от мусора и превратили в настоящий райский уголок.

Мусор - на пользу

Уникальное место для отдыха открылось в поселке Витязево, что находится в Анапе, вдали от шумных трасс. Новый пляж окружен песчаными барханами, а омывает его лазурное чистое море. Территория, где теперь могут отдыхать ту-ристы, раскинулась на площади аж в 1000 квадратных метров. Для того чтобы привести ее в порядок, начиная с весны 2021 года два популярных торговых бренда организовали масштабный субботник, и оборудовали новый комфорт-ный и экологичный пляж с заботой о природе. Инициатором этого проекта был Garnier.

«Идея родилась еще в 2019 году, когда мы приехали в Витязево командой для уборки. Мусора было очень много, при этом мы поняли, что у жителей нет возможности его разделять. К тому же мы увидели, что для отдыхающих со-здано не так много качественной инфраструктуры, что важно — бесплатной и доступной, - сказала амбассадор программы устойчивого развития Garnier «Green Beauty» Юлия Гладнева. - Только в 2019 году мы вывезли командой 5,5 тонн мусора различных фракций. Собранные отходы мы делили на пластик, стекло, металл и затем отправили на переработку. После этого мы решили дей-ствовать дальше, продолжать наши субботники. Потому что наши покупатели должны иметь возможность отдыхать с комфортом и без ущерба природе. Нам хотелось обустроить пляж, где приятно отдохнуть и куда, несомненно, захочет-ся вернуться вновь.»

Уникальное место для отдыха преимущественно создали из экологичных материалов. Все оборудование, которое установлено на пляже, произвели из FSC сертифицированной древесины, переработанного пластика и из пластика PP, подлежащего переработке. Это еще один шаг в направлении того, чтобы сократить объемы отходов на полигонах.

«Умный» душ и солнце для подзарядки

Пляж вмещает около 50 посетителей в тени (38 одноместных и двухместных лежаков). При производстве лежаков использовалось дерево с сертификатом FSC, это сертификат ответственного лесопользования, который означает, что срубленные деревья были восстановлены. Кстати, они антивандальные — от хулиганов надежно защищены.

От палящего южного солнца отдыхающих защитят растянутые над головой тенты. Они тоже экологичны, поскольку созданы из специальной ткани. Впоследствии ее можно будет пустить на безопасную для природы переработку. К слову, недавний шторм уже испытал на прочность эко-шатер. Теневые навесы выдержали и сильный ветер, и двухмесячную норму осадков.

Неподалеку от зоны, где туристы будут принимать солнечные ванны, находится детская площадка. Она тоже сделана из экоматериалов: Большинство элементов площадки сделаны из древесины с сертификатом FSC, а некоторые - из пластика PP, который впоследствии можно будет передать на вторичную переработку. При этом горки и качели ничуть не уступают по качеству и абсолютно экологичны для ребятни.

А еще на пляже есть «умный» душ. С виду ничуть не отличается от обычного. Но, если вдруг кто-то забудет выключить кран, то вода выключится автоматически. А это экономия!

Помимо прочего отдыхающие могут не покидать пляж, чтобы подзарядить любой свой девайс. Для этого прямо на территории зоны отдыха установлены стойки, оснащенные USB-портами. Работают они от солнечной батареи — идеальное решение для курорта.

Оценить заботу о природе может любой турист. Вход на экопляж свободный. Более того, о безопасности можно не переживать — на территории дежурит охрана. Также работает координатор, который ответит на любой вопрос.

Стоит сказать, что проектировал эко-пляж краснодарский специалист Артем Слюсаревский. Он вместе со своей командой занимался разработкой природоохранной концепции.

- Основные материалы для производства пляжа подобраны с учетом заботы о природе, о чем свидетельствует наличие FSC сертификата на древесину и производство элементов из переработанного пластика, - говорит автор проекта Артем Слюсаревский. - Благодаря качеству, безопасности и долговечности использованных при производстве материалов оборудование пляжа можно будет использовать долгое время.

Что важно, все созданное на территории пляжа, несмотря на основательность, может быть демонтировано в любой день. Убрать оборудование с прибрежной полосы можно буквально за сутки.

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ ДОЛЖНА СТАТЬ ПРИВЫЧКОЙ

Еще во время обсуждения проекта организаторы акцентировали внимание на раздельной сортировке мусора. Цветные контейнеры для отходов на территории пляжа устроены так, чтобы даже ребенок понял, какой мусор, в какую урну нужно бросать. Во время открытия пляжа представители Garnier и «Пятерочки» отметили - контроль за раздельной сортировкой, а также утилизацию отходов организаторы берут под свою ответственность.

Загрязнение окружающей среды и мусор – это одна из серьезных проблем, которая в России стоит особенно остро.

- Из миллионов тонн отходов, которые образуются каждый год, на переработку идет не более 5%, - сказала директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятерочка» Оксана Трофимова. - Поэтому мы понимаем, как важно и нужно внедрять экологические инициативы и решения в бизнес, а также формировать у людей полезные, зеленые привычки.

По словам Оксаны Трофимовой, люди могут отказаться от пластиковых пакетов и заменить их на многоразовые сумки. Кроме того, у покупателей есть возможность отказаться от чеков в магазинах, выбрав вместо печати сообщение на электронную почту.

- 400 тысяч чеков, от которых отказались наши покупатели, помогли сэкономить 1200 километров бумажной ленты. Это сравнимо с расстояние от Москвы до Краснодара, - добавляет Оксана Трофимова. - Наша совместная акция с Garnier – отличный пример того, как можно подарить вторую жизнь пластиковому мусору. Я рада, что нам удалось реализовать такой замечательный проект, который послужит на пользу и туристам, и природе.

КСТАТИ

Во время подготовительной работы по строительству пляжа в конце мая 2021 года на побережье прошел субботник. Его поддержали популярные блогеры. По итогам генеральной уборки собрано 67 мешков отходов, из них почти половина - это пластик. В общей сложности с территории было вывезено 395 килограммов мусора. А собранные отходы отправлены на переработку.