Генпрокуратура утвердила обвинения 12 уголовным авторитетам

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Генпрокуратура России утвердила и направила в суд уголовное дело в отношении 12 участников преступного сообщества: Бориса Авдиенко, Дмитрия Тихомирова, Бабека Поладова, Кобы Гогохии, Артура Авагяна, Станислава Федосова, Евгения Паламарчука, Александра Жерелина, Хачатура Оганяна, Ираклия Бигвавы, Оика Адлояна и Ивана Кузьмина.

В этот список попали граждане, которых следствие считает "ворами в законе" и "уголовными авторитетами". Согласно статей закона "участие в преступном сообществе, руководство его структурными подразделениями" и "вымогательство" они должны находится в длительном заключении.

- По версии следствия, Реваз Кахмазов, занимавший высшее положение в преступной иерархии, являвшийся "вором в законе", представляясь криминальными прозвищами "Резо", "Резо Лоткинский", "Резо Тбилисский", в 2016 – 2018 гг. создал и возглавил преступное сообщество из числа вышеназванных, а также неустановленных лиц, содержавшихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, с целью вымогательства денежных средств у других заключенных. С октября 2017 г. по декабрь 2018 г. обвиняемые по указанию Кахмазова и при его участии, содержась под стражей в исправительных учреждениях Московской, Рязанской областей, а также Республики Татарстан, совершили 14 вымогательств денежных средств с применением насилия либо угрозой его применения у 13 заключенных на общую сумму более 16 миллионов рублей, - сообщает результаты следствия Генпрокуратура России.

Согласно материалов уголовного дела все денежные средства перечислялись потерпевшими и их родственниками на банковские карты соучастников обвиняемых, использовались ими по собственному усмотрению, а в значительной части поступали непосредственно Кахмазову, скрывающемуся от следствия за пределами России.

Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу по месту совершения большинства расследованных и наиболее тяжких преступлений.

В Генпрокуратуре России отметили, что расследование по уголовному делу в отношении Кахмазова, а также неустановленных соучастников будет продолжено.