Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Данные на конец июня краи не неутешительны: количество выявляемых случаев заражения, госпитализации и летальных исходов неуклонно растет. Эти показатели уже превысили январские антирекорды. Штамм постоянно мутирует, поражает молодых, все сложнее поддается лечению. Приходится признать очевидное: в Россию пришла третья волна коронавируса. И теперь только от сознательности самих россиян зависит, сколь разрушительнои окажется эта волна. К этои самои сознательности взывают и власти, и крупные россии ские корпорации.

По данным на 24 июня, в России полностью привиты от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины) 16 274 010 человек — это лишь 11,13% от всего населения. Столь скромных показателеи наша страна с тремя (!!!) зарегистрированными вакцинами достигла за полгода. Не сказать, что мы в этом вопросе позади планеты всеи , но и хвалиться особо нечем: для выработки коллективного иммунитета к COVID-19 этого катастрофически мало, нужно как минимум в 5 раз больше – 60%. России ские власти рассчитывают достичь заветнои отметки к сентябрю. Но как? Сделать вакцинацию против COVID-19 обязательнои нельзя - об этом в конце мая официально заявил президент РФ Владимир Путин. Но не наблюдать же спокои но за тем, как россияне со своим тотальным недоверием ко всему сами себя загоняют в капкан локдауна. Чтобы нарастить темпы вакцинации власти разных регионов страны к просветительскои кампании и повышению доступности вакцины подключают систему дополнительнои мотивации.

Так, в Москве каждую неделю среди вакцинированных разыгрывают пять автомобилеи стоимостью до миллиона рублеи . Средства на столичную программу стимулирования выделили «Сбер», «Лукои л», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ. Власти Московскои области разыграют между привитыми жителями трехкомнатную квартиру, аналогичныи приз получит вакцинированныи счастливчик в Башкортостане. Привитым жителям Тульскои области власти выделят пригласительные на концерты и выставки, а в Свердловскои области вакцинированные смогут бесплатно сходить в зоопарк и кинотеатр. На Ямале разыграют аи фоны и велосипеды, в Воронежскои области выдадут денежные премии, а в Тюмени в качестве бонуса - бесплатныи медицинскии осмотр. В ход идут льготные турпутевки, скидки на товары, дополнительные дни к отпуску и другие варианты поощрения.

Отчаянно борются за каждого вакцинированного и многие крупные россии ские корпорации. Например, АЛРОСА разыгрывает среди вакцинированных сотрудников автомобиль и снегоходы. Evraz и «Северсталь» тоже устраивают лотерею с ценными и денежными призами. Магнитогорскии металлургическии комбинат предлагает дополнительныи оплачиваемыи выходнои после каждого этапа вакцинации, а в «Фосагро» отдают привитым приоритет при распределении путевок в корпоративные санатории.

Но главныи акцент в крупных промышленных компаниях стараются делать на личном примере топ-менеджеров. За авторитетным лидером непременно последует и команда, уверены в «Норникеле». Президент россии ского горно-металлургического гиганта еще в апреле сделал прививку против COVID-19. Владимир Потанин уверен: вакцинация – это показатель ответственности за себя, своих близких, компанию, страну. «Главное, чего мы лишились в результате пандемии - это нормального общения, возможности встречаться, разговаривать. Поэтому для нас это было важное решение - вакцинироваться. Мы устали от этои социальнои дистанции, хочется ее уже как-то разорвать, сделать шаг навстречу друг другу», - отметил Владимир Потанин.

Кстати, эти слова президента ГМК очень созвучны с девизом просветительскои социальнои кампании «Норникеля» - «Сократи дистанцию – сделаи шаг». Главная цель этои кампании, развернутои с апреля на территориях присутствия филиалов ГМК, - развенчание мифов о вакцинах, побуждение людеи к ответственному отношению к своему здоровью, попытка донести до сознания населения простую истину: шаг каждого в сторону вакцинации приближает нас к долгожданному сокращению дистанции между людьми. Масштабная просветительская программа «Норникеля» включает самыи разнообразныи набор инструментов - от наружнои рекламы и круглосуточнои «горячеи » консультационнои линии в населенных пунктах до видеороликов с участием известных людеи и местных жителеи , информационных сюжетов в соцсетях и на телевидении.