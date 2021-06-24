Премьер Нидерландов не захотел встретиться с Путиным

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: REUTERS

С 24 по 25 июня проходит саммит стран ЕС — европейские политики обсуждают, как им вести дела с Россией. Франция и Германия предложили пригласить на переговоры Владимира Путина. Ангела Меркель заявила, что конфликты лучше всего решать, общаясь друг с другом. Но премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ответил, что лично встречаться в нашим президентом не собирается.

Рютте добавил, что не против, если с Путиным встретится председатель Евросовета Шарь Мишель или глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но сам он за один стол с российским президентом не сядет.

Голландские журналисты предположили, что причина в сбитом над Украиной боинге. Официальные власти Нидерландов заявляют, что к трагедии причастны наши военные. Хотя сам Марк Рютте про самолет сейчас ничего не сказал.

- Политик явно работает на публику. Демонстративно дает отворот-поворот Путину, показывая, какой он борец с недемократичным режимом. На самом деле, хороший государственный лидер не должен так себя вести. Марк Рютте создает искусственные рамки, ограничивающие внешнюю политику. Если учесть, что Россия — один из главных инвесторов в экономику Нидерландов, премьер ставит себя в неудобное положение, - считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

К Марку Рютте быстро присоединился глава МИД Литвы. Габриэлюс Ландсбергис заявил, что возобновлять встречи с Россией «безответственно», когда Москва «ближе всего к тоталитаризму Советского Союза».

Слава богу, главную Роль в Евросоюзе играет не Прибалтика с Нидерланадами, а как раз Франция, Германия и США. А вот с ними у нас какой-то контакт начинает налаживаться. С Байденом Путин недавно встретился. Теперь на саммит ЕС зовут. Это конечно не разрядка отношений, но как минимум сигнал к тому, что она возможна.

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