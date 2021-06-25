Тимур Бекмамбетов: Живу в Казани, считаюсь там мужем известной женщины

Ради любимой жены Наталии, которая работает помощником президента Татарстана, Бекмамбетов переехал в Казань. Фото: instagram.com/nataliafishmanbekmambetova

Тимур Бекмамбетов поставил не так много полнометражных фильмов - около десятка. Но он умел добиваться в них крутизны, которая ни одному другому российскому режиссеру не снилась. Недавно Тимур пришел на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), где рассказал о том, как сейчас живет.

О жене и доме

- Сейчас живу в Казани. Это связано с моей женой (в 2019 году Тимур женился на Наталии Фишман, помощнице президента Татарстана. - Ред.). Однажды я там шел с Наташей по улице, и какие-то женщины направились к моей жене: «Спасибо вам большое, вы нам парк построили!» И только потом на меня посмотрели. Так что я там нахожусь в замечательном положении мужа популярной женщины.

О кино

- Сейчас, когда я прихожу в кинотеатр и смотрю фильм, у меня ощущение, что я его уже видел. Киноискусство перестало развиваться в смысле формы и языка. Да, истории бывают хорошими, персонажи - интересными. Но в боевиках все так же падают здания, так же несутся автомобили...

Об интернет-реальности

Фильм «Профиль» должен выйти в наш прокат в этом году.

- Это фильм про британскую журналистку средних лет - умную, но неудачливую. Чтобы выяснить, как террористы вербуют девушек и вывозят их в арабские страны, она решила сама стать завербованной. Ей 33 года, но она притворяется, что ей 19 - грим, костюм... И через интернет по скайпу начинает общаться с рекрутером. А потом понимает, что она уже всерьез на этом пути. Действие «Профиля» целиком разворачивается на экранах. Потому что мне предельно интересно творчески исследовать нашу интернет-реальность: то, как мы живем в интернете, как мы там влюбляемся, ссоримся, находим и теряем себя...