Анекдоты: Однажды ты проснешься и у тебя будет любимый продуктовый магазин. Это и есть старость

- Глушите мотор, экзамен окончен.
- Ну что, я сдала на права?
- Вот когда МЧС нас вытащит из машины, я вам отвечу.
* * *
- А вот, помню, у нас в детском садике тоже парень один был. Всех бил. Кроме меня. Я крепкий был, всегда сдачи давал. За это меня и выгнали из садика.
- ???
- Ну, сказали, что сторож не должен с детьми драться…
* * *
Я учитель истории. Дома у меня электронные часы.
Когда смотрю на них, вижу не время, а даты исторических событий.
10.54 - смерть Ярослава Мудрого.
11.36 - восстание в Новгороде.
12.23 - битва на Калке.
14.53 - падение Константинополя.
* * *
Два электрика сидят на столбе, матерятся: провод упал, слезать со столба неохота. Внизу проходит бабка. Один из электриков просит:
- Бабка, подай-ка провод!
Бабка, добрая душа, подала им оборвавшийся провод.
- Ну вот, я же говорил, что ноль, а ты: фаза, фаза!
* * *
Если все жители многоквартирного дома чисто вымыты и благоухают шампунями, значит, либо у них завтра на две недели отключат горячую воду, либо сегодня ее наконец снова включили.
* * *
Приехал парень в отпуск в родную деревню.
- Дай, батя, ружье, я на медведя пойду!
- Да ты что! Мой отец на медведя с рогатиной ходил, я на медведя с рогатиной ходил, а ты с ружьем!
Сын сделал по-своему, взял ружье и пошел в лес…
Выходит на него медведь, поднялся и как заревет! Сынок с перепуга ружье бросил и ходу домой.
- Не получилась охота, я ружье где-то мм... потерял.
Батя:
- Ну все, теперь в лес вообще не зайдешь - раньше у медведя было только две рогатины, а теперь еще и ружье…
* * *
Подумай о своем будущем: положи сто евро в карман зимней куртки.
* * *
- Кум! Ты фирму, говорят, открыл, может, возьмешь меня на работу?
- Не проблема! С тебя резюме, знание иностранного и свободное владение компьютером.
- Вот же как ты меня ловко послал-то!
* * *
В Одессе:
- Яша, подскажи, шо такого подарить к твоему дню рождения?
- Сарочка! Таки на один вечер прикинься глухонемой…