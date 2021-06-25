Анекдоты: Однажды ты проснешься и у тебя будет любимый продуктовый магазин. Это и есть старость

- Глушите мотор, экзамен окончен.

- Ну что, я сдала на права?

- Вот когда МЧС нас вытащит из машины, я вам отвечу.

* * *

- А вот, помню, у нас в детском садике тоже парень один был. Всех бил. Кроме меня. Я крепкий был, всегда сдачи давал. За это меня и выгнали из садика.

- ???

- Ну, сказали, что сторож не должен с детьми драться…

* * *

Я учитель истории. Дома у меня электронные часы.

Когда смотрю на них, вижу не время, а даты исторических событий.

10.54 - смерть Ярослава Мудрого.

11.36 - восстание в Новгороде.

12.23 - битва на Калке.

14.53 - падение Константинополя.

* * *

Два электрика сидят на столбе, матерятся: провод упал, слезать со столба неохота. Внизу проходит бабка. Один из электриков просит:

- Бабка, подай-ка провод!

Бабка, добрая душа, подала им оборвавшийся провод.

- Ну вот, я же говорил, что ноль, а ты: фаза, фаза!

* * *

Если все жители многоквартирного дома чисто вымыты и благоухают шампунями, значит, либо у них завтра на две недели отключат горячую воду, либо сегодня ее наконец снова включили.

* * *

Приехал парень в отпуск в родную деревню.

- Дай, батя, ружье, я на медведя пойду!

- Да ты что! Мой отец на медведя с рогатиной ходил, я на медведя с рогатиной ходил, а ты с ружьем!

Сын сделал по-своему, взял ружье и пошел в лес…

Выходит на него медведь, поднялся и как заревет! Сынок с перепуга ружье бросил и ходу домой.

- Не получилась охота, я ружье где-то мм... потерял.

Батя:

- Ну все, теперь в лес вообще не зайдешь - раньше у медведя было только две рогатины, а теперь еще и ружье…

* * *

Подумай о своем будущем: положи сто евро в карман зимней куртки.

* * *

- Кум! Ты фирму, говорят, открыл, может, возьмешь меня на работу?

- Не проблема! С тебя резюме, знание иностранного и свободное владение компьютером.

- Вот же как ты меня ловко послал-то!

* * *

В Одессе:

- Яша, подскажи, шо такого подарить к твоему дню рождения?

- Сарочка! Таки на один вечер прикинься глухонемой…