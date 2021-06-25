Вопрос дня: А что лично вы сделали, чтобы остановить ковид? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Я привился полгода назад. Максимально стараюсь находиться на даче и не болтаться по городу без повода. В люди я выхожу только в маске. Разместил у себя в соцсетях шутку: «В руководстве антипрививочников постоянно освобождаются вакансии из-за большой текучки кадров» - и что тут на меня обрушилось!

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, ведущий:

- Именно сегодня я привьюсь. У меня в прошлом сентябре высокий уровень антител был выявлен. Делали тесты - уровень снижался медленно. И вот наконец последний тест показал такой уровень, при котором надо прививаться.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности Торгово-промышленной палаты:

- Первое - что делают все. Ношение маски, постоянная гигиена и прочее. Принял решение вакцинироваться. Оно осмысленное . Я не сильно боюсь - переболел ковидом и почти не заметил, ангину тяжелее переносил. И вакцину пережить надеюсь. Но мне интересно, примут ли мое вакцинирование за рубежом.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- Год назад я написал стихи в поддержку современных доноров. Это было движение, организованное моими друзьями. Они провели в интернете акцию «Донорская кровь». И люди сдавали. Со времен войны впервые, может, это потребовалось в таких масштабах. Ну и я свое перо на службу этой благой акции поставил. Стихи начинались так: «Для битвы в лихолетье приготовьте не только самолеты и снаряды».

Валентина САФРОНОВА, президент Ассоциации российских флористов:

- Я чувствовала, как круги вокруг сужаются и начинают болеть и даже умирать люди вокруг тебя. Я не отрицаю прививку, но считаю, что врачи должны относиться более ответственно - рекомендовать ту или иную прививку с учетом истории болезни. Сейчас принимаем экзамены у студентов: и они, и мы в масках, но без перчаток - руки в них цветы не чувствуют. Когда ко мне собралась родственница из Сибири, я ей сказала: дорогая, сделай прививку и приезжай. В провинции многим наплевать на масочный режим, и это трудно побороть.