Иванка Трамп перестала общаться с отцом

Иванка Трамп больше не намерена заниматься какой-либо деятельностью, связанной с политической карьерой своего отца, - уверены в окружении экс-президента США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В окружении бывшего американского президента Дональда Трампа не утихают разговоры о том, когда же он помирится с дочерью.

Почти сразу после президентских выборов Иванка Трамп перестала общаться с родителем. И вовсе не из-за того, что он уступил своему оппоненту Джо Байдену, а по причине нежелания отца двигаться дальше после поражения, сообщает издание Le Point.

- После своего громкого отъезда из Вашингтона и возвращения во Флориду Дональд Трамп не перевернул страницу и часами жаловался на свои «украденные» выборы, - говорят друзья Иванки Трамп.

Поэтому дочь экс-президента США вместе с супругом Джаредом Кушнером приняла решение на неопределенное время прекратить общение с отцом.

Поселившись в Майами, Иванка ждет, когда закончатся работы на ее вилле, построенной на частном острове Индиан-Крик.

В последние месяцы бывший глава государства мало видел свою дочь, чего не скажешь про то время, когда он был главой Белого дома. Тогда Дональд и Иванка были неразлучны, что, по мнению друзей, подпортило ей репутацию, поэтому она и уехала подальше от всеобщего внимания.

- Ни Иванки, ни ее мужа Джареда не было на обычных весенних и летних мероприятиях в принадлежащем Трампу клубе Мар-а-Лаго, - рассказывают завсегдатаи. - Ни Иванка, ни жена Трампа, Мелания не присутствовали на праздновании 75-летия бывшего главы государства в Бедминстере 14 июня. Все это странно.

Дональд Трамп в настоящее время живет в своей летней резиденции, расположенной в частном гольф-клубе в Нью-Джерси. Он отдыхает один, Мелания вместе с сыном остались во Флориде.

- Иванка Трамп больше не намерена заниматься какой-либо деятельностью, связанной с политической карьерой своего отца, - уверены в окружении экс-президента США. - Проведя четыре года в служении ему и интенсивных поездках по стране, она сейчас наслаждается общением со своей семьей и друзьями.

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