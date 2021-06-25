ВКонтакте выяснила: россияне проходят больше всего шагов по пятницам

Команда сервиса «Шаги» провела исследование пользователей

ВКонтакте проанализировала активность пользователей в сервисе «Шаги». Команда платформы определила, жители каких российских городов шагают больше всего и какие дни недели выбирают для прогулок. Также исследование показало, в каком возрасте люди чаще ходят пешком и кого проходить более длинные дистанции мотивируют друзья.

ВКонтакте выяснила, что самые активные жители — в Казани: за день они в среднем проходят 7138 шагов. На втором месте с небольшим отрывом расположились москвичи, которые делают 7117 шагов. Замыкают тройку лидеров жители Калининграда с 7107 шагами в день. Погода в Сочи располагает к пешим прогулкам — жители этого города проходят около 7072 шагов ежедневно. Петербуржцы оказались только на пятом месте рейтинга: они совершают в среднем 6883 шага.

Жители Екатеринбурга находятся на восьмом месте: в среднем они проходят 6717 шагов в день. Нижний Новгород — только на 22-м месте с 6496 шагами. Жители Уфы расположились на 44-м месте в рейтинге активных городов: они проходят ежедневно около 6294 шагов. Среди самых малоподвижных россиян — жители Стерлитамака (5820 шагов), Махачкалы (5622 шага) и Оренбурга (5518 шагов).

Топ-10 самых активных городов:

Казань — 7138 шагов.

Москва — 7116 шагов.

Калининград — 7107 шагов.

Сочи — 7072 шага.

Санкт-Петербург — 6883 шага.

Иркутск — 6769 шагов.

Иваново — 6727 шагов.

Екатеринбург — 6717 шагов.

Хабаровск — 6662 шага.

Тула — 6650 шагов.

Также ВКонтакте определила самый активный день недели. Им оказалась пятница: в преддверии выходных жители всех российских городов проходят самые длинные дистанции — около 7130 шагов. Самым «ленивым» днём недели стало воскресенье: перед началом рабочей недели пользователи в среднем проходят 5597 шагов.

Исследование показало: самыми активными оказались пользователи 18–21 лет — они совершают самые длинные прогулки как в день, так и в неделю.

Что касается пола, то мужчины гуляют пешком на 22% больше, чем женщины: 7450 против 5790 шагов. Но так происходит не всегда: после 61 года женщины и мужчины проходят примерно одинаковое расстояние — около 4500 шагов в день.

Кроме того, ВКонтакте узнала, кто чаще принимает участие в вызовах: с ними пользователям интереснее соревноваться друг с другом в количестве пройденных шагов. Оставаться весёлым и энергичным и выигрывать призы помогают задания от друзей или Команды ВКонтакте.

Мужчины больше женщин соревнуются с друзьями: половина из них хотя бы раз принимали или бросали вызовы — когда как среди женщин этот показатель равен 39%. При этом мужчины и женщины одинаково часто доводят вызовы до конца.

Вызовы привлекают самый большой интерес у молодёжи до 17 лет: половина пользователей этого возраста пытается побить рекорды своих близких. Реже всего соревнуются с друзьями в количестве пройденных шагов пользователи старше 61 года (32%).

Самыми добросовестными оказались пользователи 31–40 лет: они чаще всего доводят вызовы до конца (77%). На втором месте — пользователи в возрасте от 41 года до 60 лет. А среди ребят в возрасте до 17 лет 62% пользователей успешно завершают вызовы.

«Шаги» — часть платформы «Здоровье ВКонтакте». С ней легче вырабатывать полезные привычки: соблюдать водный баланс или заниматься дыхательными упражнениями. Кроме того, сервис поможет бросить курить и напомнит о приёме лекарств и витаминов. Он доступен по ссылке и во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении ВКонтакте.