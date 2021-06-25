Звезда «Криминального чтива» и «Мстителей» Сэмюэл Л. Джексон получит почетный «Оскар» за достижения всей карьеры

Сэмюэл Л. Джексон, один из самых блестящих американских характерных актеров, любимец Квентина Тарантино и звезда «вселенной Marvel», наконец-то получит «Оскар». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сэмюэл Л. Джексон, один из самых блестящих американских характерных актеров, любимец Квентина Тарантино и звезда «вселенной Marvel», наконец-то получит «Оскар». Как это ни удивительно, раньше он номинировался на премию один-единственный раз (за роль Джулса Уиннфилда в «Криминальном чтиве»). Сейчас очевидную несправедливость в отношении 72-летнего Джексона исправят.

Джексон сыграл в кино более ста ролей, проявив себя актером невероятного диапазона, одинаково ярким и в трагедии, и в фарсе; он прекрасно знаком любому, кто хоть краем глаза следит за голливудским кино. Тарантино, кроме «Криминального чтива», снял его в «Джеки Браун», второй части «Убить Билла», «Джанго освобожденном» и «Омерзительной восьмерке». Он играл Мейса Винду во второй трилогии «Звездные войны», поставленной Джорджем Лукасом в 1999-2005 годах. В нескольких фильмах студии Marvel («Железный человек», «Тор», «Капитан Америка» и так далее) Джексон появился в роли шефа «Мстителей» Ника Фьюри.

Прямо сейчас в прокате идет продолжение «Телохранителя киллера» - «Телохранитель жены киллера», где он снова сыграл эксцентричного наемного убийцу. А еще были «Неуязвимый» М. Найта Шьямалана и его продолжение, «Стекло», «Игры патриотов», «Парк Юрского периода», «Крепкий орешек-3», «Настоящая любовь», «Эмос и Эндрю», «Заряженное оружие», «Сфера», «Переговорщик», «Глубокое синее море», «Три икса», «База «Клейтон», «Копы в глубоком запасе», «Олдбой», «Робокоп», «Kingsman: секретная служба», «Тарзан. Легенда», «Дом странных детей миссис Перегрин» и десятки других хитов.

Другой почетный «Оскар» достанется выдающейся норвежской актрисе Лив Ульман, прославившейся в шведском кино - прежде всего в фильмах своего гражданского мужа Ингмара Бергмана «Персона», «Стыд», «Шепоты и крики», «Сцены из супружеской жизни», «Осенняя соната». Она дважды номинировалась на «Оскара» в 70-е - за бергмановский фильм «Лицом к лицу» и за драму Яна Труэля «Эмигранты». В каком-то смысле 82-летняя Ульман примет награду за Бергмана и за своего многолетнего экранного партнера Макса фон Сюдова, двух знаменитых кинематографистов, которых Киноакадемия наградить статуэтками, почетными или обычными, так и не успела.

Третий почетный «Оскар» достанется 89-летней Эллен Мэй, сценаристке, известной прежде всего по фильму «Тутси» (ее режиссерская карьера оказалась несколько менее успешной - картина «Иштар» с Уорреном Битти, Дастином Хоффманом и Изабель Аджани считается одним из главных коммерческих провалов 80-х).

Наконец, звезда «Смертельного оружия» Дэнни Гловер получит премию имени Джина Хершолта - она вручается не за заслуги перед кинематографом, а за гуманитарную деятельность (ее лауреатами в разное время становились Грегори Пек, Элизабет Тейлор, Анджелина Джоли, Одри Хепберн, Пол Ньюмен и другие кинозвезды). Гловер на протяжении многих лет вел активную общественную деятельность, протестуя против апартеида в ЮАР, расизма и несправедливостей в экономике в США, ратовал за то, чтобы всем гражданам его страны предоставлялся доступ к медицинской помощи и образованию.

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