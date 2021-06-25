Возвращая свет, сохраняешь жизнь

Это непоправимый вред, нанесенный здоровью, а то и жизням его участников, которого можно было бы избежать, если бы в игру вступили порой незаметные, но при этом немаловажные факторы. Например, сконцентрированное внимание, жест рукой, обозначающий поворот или брелок со световозвращающим эффектом. Ведь, когда речь идет о безопасности на дорогах, ничто не может быть лишним.

Если смотреть в масштабах страны, то каждый погибший, попавший в больницу или ставший инвалидом участник дорожного движения - серьезная экономическая потеря. Он полностью или частично уходит с рынка труда. А если учесть еще и то, что треть погибших на дорогах - это люди наиболее активного трудоспособного возраста от 26 до 40 лет, то становится совершенно неудивительно, что экономисты оценивают суммарный ущерб страны от ДТП в 1,8 - 2% от ВВП (1,5 - 2 трлн руб.).

Снизить до нуля смертность на российских дорогах - самая амбициозная цель, поставленная президентом страны. Над ее реализацией работают федеральные и региональные министерства и ведомства. Но есть и простые шаги на пути к ней, которые под силу каждому, кто выходит на дорогу. Например, использовать световозвращающие элементы. Даже простой брелок, закрепленный на рюкзаке, делает пешехода заметнее, а его путь безопаснее. Ведь никого не удивляет необходимость взять зонт на случай дождя, также и ношение СВЭ должно стать правильной и полезной привычкой.

Тем более что в игру на стороне безопасности давно уже вступили модные дизайнеры. В 2008 году Карл Лагерфельд принял участие в кампании по популяризации СВЭ. Слоган кампании «Он желтый, он уродливый, он ни с чем не сочетается, но он может спасти вам жизнь» раз и навсегда всколыхнул мир моды. Вслед за спортивными брендами, которые давно уже используют их в одежде и обуви, в свои коллекции стал включать вещи с повышенным уровнем безопасности и массмаркет.

Попросить российских дизайнеров интегрировать такие элементы в одежду еще в 2018 году предлагала президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, инициировавшая запуск коллекции верхней одежды с СВЭ, показ которой прошел в рамках всероссийской соцкампании «Культура на дорогах».

По ее мнению, Минпромторгу стоит внести поправки в техрегламент и обязать производителей верхней детской одежды и школьных аксессуаров вшивать световозвращающие элементы, чтобы вся их продукция светилась в темноте.

Как подчеркнул заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич, определенный вклад в эту работу могут внести фабрики по производству одежды и обуви на территории Российской Федерации, по его словам, это ненамного удорожает производимую ими продукцию, при этом положительный эффект от использования таких изделий с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения будет, несомненно, очевиден.

Ну а пока безопасность - личный выбор каждого, стоит самому принимать правильные решения и быть заметным в темноте.