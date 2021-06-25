Фото клубничной луны со всего мира: Каким было полнолуние 24 июня 2021 года

Клубничная луна в Афинах, Греция. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

24 июня 2021 года жители Земли могли наблюдать необычное явление — "клубничное" суперлуние, которое украсило небосвод в первое полнолуние лета и закрыло серию суперлун. Кстати, Луну будет видно на Земле еще в период по 26 июня. Мы собрали самые эффектные фото явления со всего мира.

Сидней, Австралия. Фото: REUTERS

Название досталось необычному явлению от индейцев: для племен Северной Америки июньское полнолуние символизировало начало сезона сбора клубники, поскольку ежегодно приходится на время созревания урожая ягод.

Скопье, Северная Македония. Фото: REUTERS

Отметим, что название никак не связано с цветом спутника Земли, так как наши предки называли суперлуния основываясь на погодных условиях, цветении растений и прочем. К примеру, Розовая Луна названа так в честь начала цветения роз в Европе.

Будапешт, Венгрия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Малага, Испания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Малага, Испания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дубай, ОАЭ. Фото: EPA/TASS