Колокольцев: в Ярославской области ликвидированы две нарколаборатории

Следователи изъяли тонну синтетических наркотиков под названием "соль", которые предназначались для жителей столичного региона. Фото: МВД РФ

- В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Ярославской области ликвидированы две подпольные нарколаборатории, изъято более тонны синтетических наркотиков, - заявил на заседании Государственного антинаркотического комитета Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев

По данным министра подпольные производственные мощности двух ликвидированных нарколабораторий позволяли ежемесячно изготавливать порядка полутора миллионов средних разовых доз. Следователи изъяли во время обысков из незаконного оборота изъято свыше тонны синтетических наркотиков, а если точнее – 1287 кг, прекурсоры, а также соответствующее оборудование.

- Подпольных лаборатории работали на территории Тутаевского района Ярославской области. На след злоумышленников полицейские вышли после того, как в ходе отработки полученной информации обнаружили возле деревни Ишманово Ярославской области тайник с 20 кг вещества, известного под названием "соль". Дальнейшая работа позволила выйти на след курьера, регулярно поставлявшего оптовые партии наркотиков в столичный регион. Затем в городе Тутаеве установили местонахождение одной из подпольных лабораторий. Она была организована в складском помещении, которое также использовалось в качестве перевалочной базы. Несколько позже на территории сельскохозяйственного кооператива сотрудники полиции обнаружили ещё одно здание, которое обвиняемые приобрели специально для нелегального производства наркотических средств, - пояснила подробности дела официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждены три уголовных дела. За производство и торговлю наркотиками в особо крупном размере им грозят пожизненные сроки.

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