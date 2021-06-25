Разделять — это круто

Фото: Скриншот "Танцуй-разделяй х звезды шоу «Танцы»"

Танцуй и разделяй

Звездные участники танцевального флешмоба объясняют, почему разделять отходы — это круто

«Танцуй, словно никто не видит, разделяй мусор так, будто смотрят все», — это слоган необычного экочелленджа, к которому присоединились звезды шоу «Танцы на ТНТ» Алена Фокс, Вахтанг Хурцилава, Антон Пануфник, Георгий Хачатуров и другие известные артисты. В динамичном минутном ролике танцоры рассказывают о пользе раздельного сбора отходов: на фоне городских кварталов летней Москвы они между трюками и кульбитами выбрасывают пластиковые бутылки и другие отходы, которые можно переработать, в специальные синие контейнеры.

Зажигательный ролик быстро стал популярным в соцсетях, набрав за три дня больше 400 тыс. просмотров на YouTube.

Проект уже поддержали телеведущая и продюсер Тина Канделаки, актриса Мария Ивакова, участница шоу «Танцы» Юлиана Бухольц, а также актриса и певица Ольга Бузова, известная в том числе своими статьями об экологии в журнале «Русский пионер».

«Привет, мои хорошие! Я уверена, что вы, как и я, разделите со мной новый флешмоб. Экология для многих, как и для меня — очень важная часть нашей жизни. Я всегда стараюсь правильно разделять мусор и обращать внимание на упаковку. А сейчас мои друзья из шоу «Танцы» запустили крутой экочеллендж! И я надеюсь, что вы его поддержите. Нужно лишь танцевать и разделять отходы по двум контейнерам: синему и серому. Многие из вас делают это давно и поэтому у вас точно получится! Смотрите ролик #ТанцуйРазделяй и присоединяйтесь!» — сказала Бузова в Stories Instagram.

О своем участие в экофлешмобе рассказали и танцоры, снявшиеся в ролике.

«Люблю челленджи со смыслом! Такие, как #Танцуйразделяй — в нем нужно показать, как разделяешь отходы, но не просто так, а в ТАНЦЕ. Я, кстати, давно поддерживаю эту тему и вам советую, если еще нет! Все суперпросто, зато какая польза для любимого города», — написал на своей странице танцор Вахтанг Хурцилава.

«В любой ситуации — танцуйте! Я придерживаюсь именно такой жизненной философии, так что с удовольствием принимаю участие в челлендже», — поделился в Instagram победитель «Битвы сезонов» проекта «Танцы» Антон Пануфник.

Сегодня москвичи хорошо знают, для чего в их дворах установили синие и серые контейнеры, а многие горожане регулярно сортируют коммунальные отходы. Но еще полтора года назад, когда в столице стартовала программа раздельного накопления отходов, департаменту ЖКХ пришлось доходчиво объяснять жителям, почему сортировка мусора — это необходимость. Одним из ключевых каналов общения с жителями стали соцсети: благодаря им специалисты коммунальных служб помогли москвичам решить около 19 тыс. жилищно-коммунальных вопросов. Чаще всего люди уточняли правила сортировки и интересовались, как подготовить вторсырье к утилизации.

По словам экс-руководителя Департамента ЖКХ Москвы Александра Соловьева, соцсети стали весьма эффективной площадкой для коммуникации с жителями. С одной стороны, горожанам помогают решить их проблемы, а с другой — такой цифровой диалог дает возможность коммунальщикам точечно улучшить работу там, где это необходимо.

Разработанная под руководством Соловьева масштабная кампания позволила ведомству меньше чем за два года приучить москвичей сортировать отходы. К старту программы в городе создали около 22 тыс. площадок, на которых установили более 60 тыс. синих и серых контейнеров для раздельного сбора. Оттуда на разных мусоровозах их увозят на последующую сортировку и переработку. Благодаря такой организации и информационной работе с горожанами за первый год реализации проекта жители столицы собрали 855 тыс. тонн вторсырья — намного больше, чем ожидали специалисты.

«Мы можем беречь ресурсы планеты, сокращать объем отходов, размещаемых на полигонах, и в конечном итоге снижать количество самих полигонов, — говорит зампредседателя Комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России», член Экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Наталья Беляева. — Разделение мусора в источнике их образования позволяет сохранить полезные качества отходов, увеличивающих их шанс на переработку. Также это снижает расход других сопутствующих ресурсов, которые нужны, чтобы извлекать какую-нибудь пластиковую бутылку из смеси других отходов, очищать ее, мыть, сортировать и доводить до состояния, позволяющего использовать ее в производственном процессе переработки».

Чтобы наладить коммуникацию с москвичами в соцсетях, Департамент ЖКХ также создал Центр мониторинга. Его работники ежедневно обрабатывают и анализируют от 8 до 15 тыс. постов и комментариев как автоматизированными системами, так и вручную. Благодаря профессиональной команде медиа-аналитиков и прямому курированию главы Департамента ЖКХ Москвы удалось настроить эффективные сбор, обработку и исследование данных. Пользователи оценили эти усилия: за два года жители написали городским службам около 5000 благодарностей.