«Не хватает антител, чтобы ехать в Турцию»: Семь частушек, которые точно убедят идти за прививкой

Фото: Евгения ГУСЕВА

Повстречалась баба мне,

Баба деловитая.

На характер так себе,

Но зато привитая.

* * *

Это что за беспредел?

Дайте Конституцию!

Не хватает антител,

Чтобы ехать в Турцию.

* * *

Ты румяна и мила

Как бараний окорок.

Только масочку сняла,

Все упали в обморок.

* * *

Чтоб ничем не рисковать,

Даму изолирую.

Положу её в кровать

И отвакцинирую.

* * *

Затянуть бы удила

Этому исчадию!

У кого антитела?

Поделитесь с дядею.

* * *

Прививайте, если что,

Хоть сто раз без робости.

Так хочу себе авто

И квартиру в области.

* * *

Мы, как школьники, сидим

В парке у акации.

Ты сказала, что интим

После вакцинации.

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