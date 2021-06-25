«Не хватает антител, чтобы ехать в Турцию»: Семь частушек, которые точно убедят идти за прививкой

Фото: Евгения ГУСЕВА
Повстречалась баба мне,
Баба деловитая.
На характер так себе,
Но зато привитая.
* * *
Это что за беспредел?
Дайте Конституцию!
Не хватает антител,
Чтобы ехать в Турцию.
* * *
Ты румяна и мила
Как бараний окорок.
Только масочку сняла,
Все упали в обморок.
* * *
Чтоб ничем не рисковать,
Даму изолирую.
Положу её в кровать
И отвакцинирую.
* * *
Затянуть бы удила
Этому исчадию!
У кого антитела?
Поделитесь с дядею.
* * *
Прививайте, если что,
Хоть сто раз без робости.
Так хочу себе авто
И квартиру в области.
* * *
Мы, как школьники, сидим
В парке у акации.
Ты сказала, что интим
После вакцинации.
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