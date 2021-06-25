Мишустин поручил контролировать рост цен на ПЦР тесты к COVID-19

Мишустин отметил, что медпомощь должна оказываться всем пациентам, а не только больным с коронавирусом. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору контролировать рост цен на ПЦР-тесты к COVID-19, а также быстроту получения их результатов.

- В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит, - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией в пятницу.

Еще одно поручение премьер дал Минздраву. Мишустин отметил, что медпомощь должна оказываться всем пациентам, а не только больным с коронавирусом.

- Летом у многих обостряются хронические заболевания. Конечно, под наблюдением должны быть такие люди, и я просил бы вас внимательно за этим следить, - обратился Мишустин к главе Минздрава Михаилу Мурашко. - Важно, чтобы пациенты с другими диагнозами, а не только с коронавирусом, получали необходимое лечение.

Мишустин также поручил следить за наличием вакцин от коронавируса.

- Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцины есть. Важно своевременно поставлять ее во все регионы страны. Также работа прививочных пунктов должна быть организована максимально удобно для граждан. Это касается и времени их работы, и расположения, - отметил Мишустин.

Премьер отметил, что важно не допускать скопления людей в пунктах вакцинации.

- Следование мерам предосторожности необходимо для защиты здоровья людей, - сказал премьер.

Он также отметил, что региональные власти должны круглосуточно мониторить ситуацию с заболеваемостью.

- Надо поддерживать высокий уровень тестирования на ковид, чтобы как можно быстрее выявлять заразившихся и оказывать им помощь. Но лучше не ждать, когда тест покажет положительный результат, а сделать прививку, - сказал Мишустин.

Премьер поручил Минздраву сохранять резерв больничных коек на случай дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом.

По словам Михаила Мурашко, сейчас более 570 тысяч человек находятся под наблюдением с коронавирусом или подозрением на него. При этом, отметил он, чаще других заболевают люди в возрасте 26-40 лет.

- Если в первую волну и вторую волну мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60, это были доминирующие группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет, - сказал Мурашко. Он уточнил, что около 12% госпитализированных с ковидом находятся в тяжелом состоянии.

Всего в России развернуто 173 тысяч больничных коек для пациентов с COVID-19.

- Мы фактически идем с опережением сегодня от количества поступающих пациентов. На прошлой неделе мы отмечали в двух регионах задержки с дополнительным развертыванием, сегодня они устранены, - доложил Мурашко.

Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о направлении 25 млрд. руб. из Фонда обязательного медицинского страхования на оказание помощи больным с коронавирусом и подозрением на него.

- Дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования. Не менее 700 тысяч госпитализаций при ковиде будет проведено за счет этих средств, люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех регионах страны, - сказал Мишустин.

Еще 25 млрд. руб. выделят на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи, которую оказывают федеральные медицинские организации, сообщил Мишустин.