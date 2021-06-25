С начала пандемии россияне стали чаще заключать брачные контракты

Чаще всего брачный контракт заключают в случае неравного брака, повторного брака и наличии детей от предыдущих браков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более трети россиян (37%) заявили, что прежде, чем скреплять отношения в загсе, нужно подписать брачный контракт. И это больше, чем число тех, кто считает практику предварительного раздела имущества неуместной — их 29%. Наконец, еще треть россиян не определилась с отношением к этому вопросу.

Интересно, что среди сторонников брачного контракта больше всего тех, кто никогда не ходил под венец. И чаще на этом настаивает молодежь от 18 до 34 лет. Мужчин, уверенных в том, что договор необходим, меньше, чем женщин (35% против 42%). К таким выводам пришли аналитики Superjob, опросив 1600 россиян.

- Чаще всего брачный контракт заключают в случае неравного брака, повторного брака и наличии детей от предыдущих браков (в таком случае может появиться необходимость заниматься наследственным планированием). Часто инициаторами договоров выступают родители более обеспеченного супруга, - конкретизирует Виктория Дергунова, юрист, адвокат, специалист по семейному праву. - В пандемию в России случился бум брачных контрактов. Многие поняли, что состояние в браке — это юридически значимый факт. И в случае смерти человека наследником первой очереди будет супруг.

По словам Дергуновой, несмотря на подвижки в отношении брачных контрактов, в России до сих пор обсуждение денег зачастую ставит жениха и невесту в тупик.

- Бытует мнение, что это признак недоверия. Мол, неудобно ставить под сомнения чувства. Но когда любовь уходит, остается только совместно нажитое имущество. И разумеется, легче его поделить полюбовно, когда у пары хорошие отношения, чем потом воевать в судах после разлада в семье.

Скорее всего, брачные договоры и дальше будут все прочнее входить в семейную практику, и в будущем лишь редкие бракосочетания будут обходится без них, прогнозирует Виктория Дергунова.

ОПРОС

Почему люди заключают брачные контракты?

Пытаются строить свои отношения цивилизованно — 40%

Не уверены в своем партнере — 19%

Основывают свои отношения на материальной выгоде — 18%

Следуют западной моде — 5%

Другое — 7%

Затрудняюсь ответить — 11%

По данным Superjob.