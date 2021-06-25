Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2021 15:45

В Брянской области спасают Десну

Росводресурсы начали расчистку одной из самых проблемных рек региона
Ирина ИЛЬИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Начало расчистки. Грунт вывозят камазами.

Начало расчистки. Грунт вывозят камазами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эту заметку мне хотелось бы начать так. Когда будущий чемпион мира по боксу Николай Валуев был маленьким, он вместе с друзьями купался в брянской реке Десна. Но нет… На Брянщине известный боксер оказался уже после завершения спортивной карьеры, став депутатом Государственной Думы РФ от Брянской области. С тех пор начался для него другой бой – за реку Десна. И этот бой в реальности стал намного сложнее, чем на боксерском ринге, потому что это не борьба с соперником один на один, а планомерная коллективная работа сразу нескольких ведомств.

- Николай Сергеевич, но почему Десна? – спрашиваю я Валуева. Мы стоим с ним на берегу реки и смотрим, как земснаряд черпает ковшом грунт, очищая русло.

- Потому что эту реку надо спасать, - отвечает депутат, - сами же видите, в каком она состоянии.

В этом месте Десна, действительно, выглядит жалко. Как большая лужа, покрытая тиной. Сложно представить, что царские времена по ней ходили пусть и плоскодонные, но суда, а еще раньше полегал путь из варяг в греки.

Инициатором расчистки стал Депутат Государственной Думы Николай Валуев.

Инициатором расчистки стал Депутат Государственной Думы Николай Валуев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обо всем этом Николай Валуев рассказывает мне взахлеб, историческую ценность Десны он изучил досконально.

- Святой Олег Брянский, кстати, прибыл в эти края по Десне, после чего обрел чудотворную икону Божией Матери, поклониться которой приезжают паломники со всей России, - продолжает боксер.

Река на знойной жаре источает болотный запах, берег густо зарос ивняком. Не самое приятное место.

- А Десну когда-нибудь чистили? – пристаю с вопросами к заместителю брянского губернатора Владимиру Реунову.

- Никогда, - отвечает.Поэтому и состояние у нее такое, что рекой назвать сложно.

Замгубернатора Владимир Ревунов (слева) показывает заместителю руководителя Росводресурсов Наталье Сологуб, как идут работы.

Замгубернатора Владимир Ревунов (слева) показывает заместителю руководителя Росводресурсов Наталье Сологуб, как идут работы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

К сведению. В пределах Брянска протекает 25 км реки Десны – левого и самого крупного притока Днепра. Участки, где река сильно заболочена – акватория заросла ряской, водорослями и другими растениями, находятся прямо в черте города.

- Эту реку нужно возрождать, а не восстанавливать, - объясняет заместитель руководителя Росводресурсов Наталья Сологуб. - Когда мы видим в проекте план работ, то не представляем, в каком состоянии находится водоем. Приехав на место, становится понятно, что Десна должна быть для нашего ведомства одним из приоритетных объектов. С рекой происходит настоящая беда, ее практически нет.

Радует, что возрождение Десны начинается уже сейчас - по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

До конца 2022 года предстоит привести в порядок 5,7 км реки. В результате экологические условия проживания улучшатся для более 400 тысяч жителей Брянска. На реализацию мероприятий в 2021 г. Росводресурсы предусмотрели более 56 млн руб.

На одном из самых сложных участков Десны работает земснаряд.

На одном из самых сложных участков Десны работает земснаряд.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗДОРОВЬЕ ВОДЫ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

По проекту русло Десны очистят от донных отложений, достанут со дна затонувшие деревья и другой мусор. Кстати, участок, где ведутся работы, находится в непосредственной близости от Бордовичского водозабора в Брянске, который на 70% обеспечивает потребности населения города в воде. И это лишний раз подтверждает важность проводимых мероприятий.

- Сейчас работы ведутся там, где ситуация наиболее сложная, - подчеркивает Наталья Сологуб. – В дальнейшем правительство региона определит другие участки, представит проект и мы будем по нему работать. Важно привести реку Десну в надлежащее состояние, чтобы она привлекала жителей, а не отталкивала. Мы надеемся, что в ближайшие пять лет выполним все работы по Десне. На самом деле только благодаря программе «Сохранение уникальных водных объектов» у регионов появилась возможность расчистить водоемы, оздоравливать их, повышать водность и качество воды.

Подрядчик рассказывает Наталье Сологуб о проекте.

Подрядчик рассказывает Наталье Сологуб о проекте.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замгубернатора Владимир Реунов уверен, что восстановление Десны станет одним из самых значимых событий в регионе.

- Можно сколько угодно развивать промышленность и экономику, - отмечает он, - но если мы не будем заботиться об экологическом состоянии водоемов, то нашим потомкам просто нечего будет пить. Поэтому проект по Десне глава области взял под особый контроль. И мы надеемся, что скоро Десна вновь обретет гордое звание брянской жемчужины.

Справка «КП»

К концу 2020 года мероприятия проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», которые финансируют Росводресурсы, прошли на 85 реках, озерах и водохранилищах и прудах. Водные объекты были расчищены и восстановлены на территории 48 субъектов России. В результате экологические условия проживания улучшены более чем для 4 млн человек, проживающих вблизи объектов.

Экология: люди и дела