В Брянской области спасают Десну

Начало расчистки. Грунт вывозят камазами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эту заметку мне хотелось бы начать так. Когда будущий чемпион мира по боксу Николай Валуев был маленьким, он вместе с друзьями купался в брянской реке Десна. Но нет… На Брянщине известный боксер оказался уже после завершения спортивной карьеры, став депутатом Государственной Думы РФ от Брянской области. С тех пор начался для него другой бой – за реку Десна. И этот бой в реальности стал намного сложнее, чем на боксерском ринге, потому что это не борьба с соперником один на один, а планомерная коллективная работа сразу нескольких ведомств.

- Николай Сергеевич, но почему Десна? – спрашиваю я Валуева. Мы стоим с ним на берегу реки и смотрим, как земснаряд черпает ковшом грунт, очищая русло.

- Потому что эту реку надо спасать, - отвечает депутат, - сами же видите, в каком она состоянии.

В этом месте Десна, действительно, выглядит жалко. Как большая лужа, покрытая тиной. Сложно представить, что царские времена по ней ходили пусть и плоскодонные, но суда, а еще раньше полегал путь из варяг в греки.

Инициатором расчистки стал Депутат Государственной Думы Николай Валуев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обо всем этом Николай Валуев рассказывает мне взахлеб, историческую ценность Десны он изучил досконально.

- Святой Олег Брянский, кстати, прибыл в эти края по Десне, после чего обрел чудотворную икону Божией Матери, поклониться которой приезжают паломники со всей России, - продолжает боксер.

Река на знойной жаре источает болотный запах, берег густо зарос ивняком. Не самое приятное место.

- А Десну когда-нибудь чистили? – пристаю с вопросами к заместителю брянского губернатора Владимиру Реунову.

- Никогда, - отвечает. – Поэтому и состояние у нее такое, что рекой назвать сложно.

Замгубернатора Владимир Ревунов (слева) показывает заместителю руководителя Росводресурсов Наталье Сологуб, как идут работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К сведению. В пределах Брянска протекает 25 км реки Десны – левого и самого крупного притока Днепра. Участки, где река сильно заболочена – акватория заросла ряской, водорослями и другими растениями, находятся прямо в черте города.

- Эту реку нужно возрождать, а не восстанавливать, - объясняет заместитель руководителя Росводресурсов Наталья Сологуб. - Когда мы видим в проекте план работ, то не представляем, в каком состоянии находится водоем. Приехав на место, становится понятно, что Десна должна быть для нашего ведомства одним из приоритетных объектов. С рекой происходит настоящая беда, ее практически нет.

Радует, что возрождение Десны начинается уже сейчас - по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

До конца 2022 года предстоит привести в порядок 5,7 км реки. В результате экологические условия проживания улучшатся для более 400 тысяч жителей Брянска. На реализацию мероприятий в 2021 г. Росводресурсы предусмотрели более 56 млн руб.

На одном из самых сложных участков Десны работает земснаряд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗДОРОВЬЕ ВОДЫ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

По проекту русло Десны очистят от донных отложений, достанут со дна затонувшие деревья и другой мусор. Кстати, участок, где ведутся работы, находится в непосредственной близости от Бордовичского водозабора в Брянске, который на 70% обеспечивает потребности населения города в воде. И это лишний раз подтверждает важность проводимых мероприятий.

- Сейчас работы ведутся там, где ситуация наиболее сложная, - подчеркивает Наталья Сологуб. – В дальнейшем правительство региона определит другие участки, представит проект и мы будем по нему работать. Важно привести реку Десну в надлежащее состояние, чтобы она привлекала жителей, а не отталкивала. Мы надеемся, что в ближайшие пять лет выполним все работы по Десне. На самом деле только благодаря программе «Сохранение уникальных водных объектов» у регионов появилась возможность расчистить водоемы, оздоравливать их, повышать водность и качество воды.

Подрядчик рассказывает Наталье Сологуб о проекте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замгубернатора Владимир Реунов уверен, что восстановление Десны станет одним из самых значимых событий в регионе.

- Можно сколько угодно развивать промышленность и экономику, - отмечает он, - но если мы не будем заботиться об экологическом состоянии водоемов, то нашим потомкам просто нечего будет пить. Поэтому проект по Десне глава области взял под особый контроль. И мы надеемся, что скоро Десна вновь обретет гордое звание брянской жемчужины.

Справка «КП»

К концу 2020 года мероприятия проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», которые финансируют Росводресурсы, прошли на 85 реках, озерах и водохранилищах и прудах. Водные объекты были расчищены и восстановлены на территории 48 субъектов России. В результате экологические условия проживания улучшены более чем для 4 млн человек, проживающих вблизи объектов.