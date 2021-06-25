Первая тысяча наборов волонтёров уже отправилась в регионы в помощь экоактивистам

Фото: Центр развития ВХК Минприроды России

Получить комплект может каждый, кто заполнит форму на сайте берегдобрыхдел.рф и разместит до 26 июля отчет по итогам проведенной акции. Лучшие волонтёры поедут на Байкал!

Первыми девятью регионами, получившими волонтерские наборы, стали: Тульская, Смоленская, Кемеровская, Московская, Псковская, Архангельская области, Пермский край, республики Ингушетия и Татарстан. Сегодня к ним добавились еще шесть регионов: Липецкая, Ростовская, Челябинская, Воронежская области, республики Удмуртия и Чувашия.

Подробнее об акции на сайте: стань-волонтером.рф

Фото: Центр развития ВХК Минприроды России

Всероссийская акция по уборке от мусора берегов водных объектов «Вода России» объединяет волонтеров со всей страны и проходит в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Всего в 2021 году проходит более 11 тысяч мероприятий по очистке берегов водоемов - от Калининграда до Владивостока. Акция проходит с 2014 года и за 7 лет объединила 6 млн человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 457 800 м³ мусора. Участники навели порядок на берегах и прибрежных акваториях «Водных жемчужин» России: озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры. По итогам 2020 года в тройку самых активных регионов-участников вошли республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Татарстан.