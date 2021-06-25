В Москве прошло заседание Совета по делам казачества

Казаки на Параде Победы 9 мая 2021 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка представили итоги первых шести месяцев работы, которая началась с января, чтобы исполнить Стратегию госполитики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.

О том, каковы итоги выполнения аналогичной стратегии до 2020 года, участникам Совета доложил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

О задачах первой очереди, стоящих перед казаками уже начиная с июля 2021-го, обстоятельно поведал Николай Долуда, Атаман Всероссийского казачьего общества.

О духовном окормлении казаков степенно рассказал глава синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева рассказала о том, как может взаимодействовать (и уже делает это) данная федеральная структура и казачья молодежь по всей стране.

Замминистра образования и науки Елена Дружинина коснулась перспективной темы казачьих образовательных проектов.

Участники совета, в котором председательствовал помощник президента РФ Анатолий Серышев, назвали такие приоритетные задачи на второе полугодие этого сложного 2021-го. Это реализация дорожной карты по консолидации казачьих обществ, утверждение новых редакций уставов казачьих обществ и проведение Второго Всероссийского съезда казачьей молодежи.