Педагог по вокалу послушал Бузову на «Жаре»: «Выступила под фонограмму. Так может спеть каждый человек!»

Ольга Бузова на «Жаре» выступила с балетом «Тодес». Номер был очень красивый на песню «Розовые очки». Фото: Иван МАКЕЕВ

На музыкальном фестивале «Жара-2021» выступают самые яркие звезды российского шоу-бизнеса. Всех этих артистов поклонники ценят за исполнение песен, от которого часто «душа сворачивается и разворачивается». Однако есть на нашей эстраде звезда, которая умеет делать яркие первоклассные шоу, а вот петь она только учится - но за трудолюбие, искренность Ольгу Бузову любят миллионы ее фанатов.

Два последних дня Ольга Бузова на «Жаре» поет. Мы послушали ее с экспертом – педагогом по вокалу. На открытии Оля выступила со своей композицией «Розовые очки» - ее еще можно было послушать в зрительном зале. Теперь же фестиваль из-за коронавирусных ограничений продолжается без зрителей – ведется телесъемка. И Ольга Бузова уже спела еще раз – на творческом вечере Дмитрия Маликова. Бузова исполнила с Маликовым его хит «Если я останусь один». Ролики с песнями есть в социальных сетях Бузовой, номера летом покажет Первый канал.

Ольга Бузова спела на творческом вечере Дмитрия Маликова — дуэтом хит маэстро «Если я останусь один».

Для kp.ru преподаватель по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова послушала Ольгу Бузову на «Жаре». Педагог по вокалу с профессиональной точки зрения проанализировала два выступления Бузовой. Кроме того, мы поинтересовались у Таравкиной: как эволюционировал вокал певицы за пять лет ее музыкальной карьеры. Оказалось, что это непростая задача, так как по мнению эксперта на публичных мероприятиях она поет под фонограмму.

- Сложно отследить динамику развития вокала, когда исполнитель поет под плюс – фонограмму. Так может абсолютно каждый человек, который попадает более или менее в ноты. В этом случае - все качество вокала делают профессионалы в студии, а человек просто на сцене открывает рот, двигается как его научили. Для того, чтобы быть профессионалом в своём деле, необходимо не только копировать Beyoncé: в движениях, подаче шоу на сцене, образах, но и петь при движении как Beyoncé – живьем. Как Beyoncé, которая с самого раннего детства часами отрабатывала вокализы на беговой дорожке, чтоб на сцене не упасть в грязь лицом и петь как на пластинке - живьем! Все, что я слышу как профессионал в песне «Розовые очки» - хорошая работа саундпродюсеров и звукорежиссёров – тех, кто работал над вокалом этого трека. Песня несложная, всё в среднем разговорном регистре, вокальной техники (вибрато, мелизматика и так далее) нет. Почти разговорный жанр по нотам. Не могу назвать песню музыкальной, мелодичной. А вот дуэт Ольги Бузовой с Дмитрием Маликовым мне понравился. Оба исполнителя смотрятся органично на сцене, по тембру голоса похожи и дополняют друг друга. И от этого, конечно, оба исполнителя смотрятся ярче и звучат ярче, чем по отдельности. Будто все, что в тембре не хватает Ольге - ей добавил Дмитрий. В тембре Ольги я не наблюдаю значительных изменений с моментов ее первых песен, голос не стал объемней, в голосе нет дыхания, опора только на связках. Пока это остается только разговорным вокалом. Диафрагмального звука нет. Было бы здорово услышать живое выступление Ольги. Сейчас этот жанр называется просто - «поющий блогер». Теперь этого много, но к профессии это не имеет отношения. Просто шоу и заработок. Проблема в том, что мы хотим как в Америке - мы копируем и подражаем. Но в Америке все шоу - живое исполнение! И если ты споёшь плохо - завтра твоей карьере конец. В этом разница уровней профессионализма. И ещё хочу добавить наблюдение, основанное на своем опыте. Я работаю с огромным количеством начинающих артистов. И по настоящему талантливый человек почему-то очень скромен. А вот неталантливые в вокале люди называют себя певцами, при этом не умея даже попадать в ноты. Парадокс.

Педагог по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова послушала Ольгу Бузову. Фото: Личный архив

Напомним, что пятый музыкальный фестиваль «Жара» проходит в подмосковном «Крокус Сити Холл» без зрителей, вечеринок и прочих привычных активностей из-за коронавирусных ограничений. На мероприятии выступают звезды первой величины – ведется телесъемка, концерты покажут этим летом по Первому каналу.