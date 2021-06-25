Кому Россия показывает свой «Кинжал» в Средиземном море

Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на борту на российской авиабазе Хмеймим, прибывший для совместных учений сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации российских ВКС. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В восточной части Средиземного моря начались крупные совместные учения кораблей ВМФ России и самолетов Воздушно-космических сил РФ.

«Компашка» собралась серьезная - ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», две подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», противолодочные самолеты Ту-142МК, Ил-38, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители-перехватчики МиГ-31К (носители новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал»).

Кстати, «кинжальные МиГи» уже славно поработали в первый же день учений – они снайперски уничтожили условного противника (в виде наземных и надводных мишеней). По словам командующего Дальней авиацией ВКС РФ генерала Сергея Кобылаша, «пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Задачи выполнены с высоким качеством». Если говорить по-человечески, мы проверили свои уникальные «Кинжалы» в новых климатических условиях, и они работают.

Ну а какова же цель таких небывалых (даже во времена СССР) в этом регионе комплексных маневров под водой, на воде и в воздухе? В Минобороны России на этот вопрос обозревателя «КП» ответили без малейшей воинственности и с некоторым лукавством: «выполнение учебно-боевых задач по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус».

Дипломатично. Видимо, ответили так потому, чтобы не наводить паники у средиземноморских стран, да и не только – «средиземка» кишит кораблями и подлодками стран НАТО (там челночным способом постоянно рыскают американцы, англичане, французы, испанцы и другие). Вот уже и ракетный эсминец «Лабун» Военно-морских сил США начал срочно подтягиваться из Черного моря в Средиземное. Там же давно пасется и британский авианосец Queen Elizabeth. А после недавнего вторжения британского эсминца в российские территориальные воды у наших парней «особый зуб» на англичан. Российские истребители МиГ и Су, фрегаты и подлодки не дают покоя «королевскому» авианосцу, терзая его своим появлением и исчезновением.

Командующий авиагруппой британского корабля Джеймс Блэкмор уже даже «поплакался в жилетку»: "Это напоминает игру в кошки-мышки. Мы в первый раз используем истребители F-35 в Средиземном море, и конечно, русские хотят посмотреть на них и на наши на корабли, они хотят понять, как мы действуем". Другие британские военные назвали активность российских самолетов и кораблей "напряженной". И огрызнулись: «мы будем использовать все возможности для демонстрации своих намерений в регионе". Свои намерения внушительно демонстрируют в Средиземке и россияне. После падения СССР наш флот редко демонстрировал тут свой флаг.

Сейчас же расклад сил в регионе изменился - Россия по морю и по суше возвращается на Ближний Восток. Она основательно «поселилась» в Сирии и у ее берегов, она расширяет политические, экономические и военно-технические связи с Сирией, Египтом и другими странами средиземноморья. Ну а нынешние маневры – это серьезное напоминание недругам о стратегических интересах Москвы в крайне важном для нее регионе. Причем, в том, где не добит еще террористический игиловский гадюшник. (ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация)

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