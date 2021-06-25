Шойгу приказал перевооружить фронтовые бомбардировщики дальнего радиуса действия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

- На данный момент показатель размещения гособоронзаказа выше прошлогоднего и составляет 95 процентов, а финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идет опережающими темпами, - заявил Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу.

Министр отметил, что в рамках уточнения государственного оборонного заказа "важно обеспечить приоритетное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения, системы управления войсками и роботизированной техники". В таком случае, по мнению главы военного ведомства "это позволит довести в текущем году долю современных образцов вооружения и военной техники до уровня 71,6 процентов".

При росте угроз на стратегическом направлении Центрального военного округа Шойгу поручил "нарастить боевую подготовку, создать и переформировать 4 воинские части и подразделения".

По словам министра, к исходу 2021 года Центральный округ получит более тысячи двухсот единиц новой и модернизированной техники, а два авиаполка - МиГ-31БМ и Су-24М для борьбы с крылатыми ракетами и огневого поражения противника на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

- К концу года командованию военного округа перевооружить на модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-34М и истребители-перехватчики дальнего радиуса действия Миг-31БМ двух авиационных полков, - приказал Сергей Шойгу.

Отметим, что реформы в российской армии проходят с беспрецедентной открытостью. Недавно Минобороны России направило приглашения для участия в VII Международном военно-техническом форуме "Армия" в 133 зарубежных военных ведомства.

- В прошлом году на форуме порядка 1 400 предприятий представили более 28-ми тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Форум принял 92 зарубежные официальные военные делегации, из них 18 – высокого уровня. Свыше 180-ти научно-деловых мероприятий посетили представители 32-х иностранных государств. Знаковым событием, по его оценке, стало подписание 41-го государственного контракта с 27-ю предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму около 1 трлн 160 млрд рублей. - напомнил Шойгу.