Марина Зудина рассказала, как ходила в собес оформлять пенсию: «Меня точно после этого не выгонят из театра?»

Актриса Марина Зудина во время интервью Антону Красовскому. Фото: YouTube

Вдова Олега Табакова, сыгравшая в новом сезоне сериала «Содержанки», Марина Зудина, в развернутом интервью Антону Красовскому объяснила, почему ее сын ушел из Табакерки, как она перенесла коронавирус, откуда деньги у дочери Маши и как в МХТ им. Чехова не хотели выбирать худруком Константина Хабенского.

ПРО ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

«Сколько мне будут доплачивать за звание народной артистки? Даже не знаю. Тысячу рублей может быть...Я недавно как раз ходила в собес. Мне позвонили из театра, им было неловко сообщать мне, что я могу пойти оформить пенсию (актрисе еще в прошлом году исполнилось 55 лет). А я помню, что возраст повысили. И думала, что мне еще рано. Но мне позвонила помощница Владимира Львовича (Машкова — худрука Табакерки) и сказала, что подготовит документы для оформления пенсии. Я согласилась. Но потом перезвонила ей и спрашиваю: «А это точно не для того, чтоб меня потом на пенсию отправить?» Вообще, тот театр, в котором я жила, разрушен. Поэтому я стараюсь адаптироваться к условиям, которые есть. Отвечаю за себя сама»

ПРО ПАВЛА ТАБАКОВА

«Его не уволили, он сам написал заявление. Но Владимир Львович [Машков - прим.ред] с ним не переговорил. А заявление Павел написал, потому что убрали изо всех спектаклей. В итоге он должен был прилетать со съемок ради одного эпизода. А поскольку чувство собственного достоинства у него сильно развито, он написал заявление. И то не сразу. Поначалу приезжал и играл этот эпизод — три минуты в конце спектакля. Он проработал год со смерти Олега Павловича, это его личное решение. Он на полставки в МХТ им. Чехова, где в этом году выпустил премьеру — спектакль с Ренатой Литвиновой».

Актер Павел Табаков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

ПРО МАРИЮ ТАБАКОВУ

«Маше уже 15, у нее есть свои деньги. От папы. От продажи прав. И на Новый год она подарила мне красивое платье. Маша любит отдавать. Или был момент, когда она сказала: «Давай не будем оплачивать обеды». Я говорю: «Маш, ну не будем же мы на еде экономить?». Или когда я покупала ей кофе, предложила: «Вычти из моих». У нас в семье все построено на доверии. Есть авторские отчисления [детям Табакова] — и дети знают, что я настолько честно им все передаю, что я благодарна Богу за такое доверие.

ПРО МХТ ИМ. ЧЕХОВА

«Мы все думали, что руководить театром назначат кого-то из учеников Олега Павловича (а назначали Сергея Женовача — худрука Театра на Юго-Западной). Например, Миронова. И когда я говорила с Евгением Витальевичем, он сказал, что ему даже не предлагали. Он не рассматривался. В свое время Олег Павлович хорошо относился с Сергею Васильевичу — и позвал ставить «Белую гвардию». Вообще, было собрание, где [актеры] предложили кандидатуру Константина Хабенского. И мнения разделились. Костя, по-моему, даже взял самоотвод, потому что многие сказали: «А почему он?». Еще была кандидатура Машкова. Но решение уже было принято»

Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Сергей Женовач. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ПРО ЗАЯВЛЕНИЕ БЕРОЕВА

«Главная проблема с прививками — люди перестали доверять. У меня антитела. Я переболела на ногах. Хотя в театре ПЦР-тесты мы сдавали регулярно. ОРВИ были. Через два месяца я сдам тест на антитела, если будут низкими, сделаю прививку. Но вообще надеюсь, что антитела есть. Ведь если иммунитет естественным образом защитился, вроде бы это лучше [прививки]. Вакцинироваться не боюсь. Странный ажиотаж вокруг этого. Мы вот с сыном говорили об этом, он тоже готов сделать прививку. Что касается слов Бероева, несоизмеримо сравнивать Холокост и запрет ходить в рестораны невакцинированным».

ПРО ВНУЧКУ

«Когда я узнала, что у меня родилась внучка, я сказала маме девочки (жене Павла Табакова): «Давай я узнаю по поводу прививок, чтобы мы импортные вакцины сделали. Позвонила врачу, которую знаю больше 20 лет, и она сказала, что во всех поликлиниках сейчас детям делают очень хорошие вакцины. И это прекрасно. Не надо бегать и искать частным образом. О чем Паше и сказала: «Спокойно идите и делайте»