Кровавая пятница в немецком Вюрцбурге: трое зарезаны в результате нападения

В Германии три человека погибли, еще шесть получили ранения в результате атаки вооруженного ножом преступника. Фото: YouTube

Европейские телеканалы прервали свои программы прямыми включениями из немецкого Вюрцбурга с пометкой «срочная новость».

В центре города неизвестный преступник, вооруженный ножом, напал на людей, находившихся на Барбароссаплац. Три человека погибли, еще шесть получили ранения.

Прибывшая на место трагедии полиция начала стрельбу и ранила нападавшего в ногу. Только после этого мужчину, чей возраст и национальная принадлежность пока не называются, удалось арестовать.

В полиции отказываются пока квалифицировать произошедшее как теракт, настаивая на сборе необходимых для подобной квалификации доказательств и улик.

Центр Вюрцбурга до сих пор остается закрытым для проезда транспорта и прохода людей. Службы правопорядка и городские власти уже заявили, что опасности для населения больше нет.

Вюрцбург расположен на северо-западе немецкой Баварии, является одним из исторических центров Франконии. По данным последней переписи населения, в нем проживает порядка 125 тыс. человек.