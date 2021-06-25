Екатерина Винокурова: «Прямая линия» президента - самый верный способ достучаться до власти

Журналистка Екатерина Винокурова в Кремле во время заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Рейтинги прямой линии бьют рекорды. Даже на Радио «Комсомольская правда», каждый год трансляция прямой линии собирает слушателей в два-три раза больше среднего. Откуда такая популярность?

- Для большинства людей это последняя возможность докричаться. На местах никто не работает. Иногда даже самый мелкий вопрос надо решать через самый верх и это печально. При этом я, как человек, который много лет наблюдает за прямыми линиями, вижу, что с каждым годом президента всё больше напрягают и раздражают вопросы, которые решаются на уровне даже не муниципалитета, а маленького департамента (типа ремонта детской площадки).

- Получается не работает система. Почему?

- На этот вопрос мы все ищем ответ уже больше 15 лет. По своей работе и правозащитной деятельности я давно выявила принцип обратной пирамиды, когда до губернатора достучаться проще, чем до мелкого местного чиновника. Почему-то уровень должности обратно пропорционален уровню пафоса. Если проблема происходит в маленьком городке, сразу можно говорить, что ничего сделано не будет. Следующая проблема заключается в том, что никто не хочет проявлять инициативу и брать на себя ответственность.

- Может это народ виноват, который чуть что сразу звонить президенту, а не идет в ЖЭК?

- Пенять на народ, звонящий президенту, я бы не стала. Хотя, возможно, какая-то единая служба юридической помощи населению могла бы часть проблем решить, если бы она существовала. Сейчас люди приходят, чтобы получить льготу. А им могут быть положены ещё какие-то льготы или субсидии. Но никто и никогда им не скажет: «ой, а подайте еще вот такой документ и мы оформим вот такой вычет», например. Потому что чиновники у нас работают ради отчётности и собственного благополучия. При этом раскладе схема с тем, чтобы помочь знакомому бизнесу заработать и навсегда свалить в страну, из которой выдачи нет – становится их идеалом.

- Выход есть?

- Думаю, надо менять людей - на тех, кому действительно что-то надо. Снимать кланы, запрещать сверхпотребление. Потому что, если губернатор надевает часы за два миллиона рублей, а область у него при этом бедствующая – это странность, граничащая с психическим расстройством.

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