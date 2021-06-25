Сейчас хвастаются айфонами, а в наше время - калькуляторами

Калькулятор в руках у советского школьника, середина 1980-х. Фото: Щукин Алексей/Фотохроника ТАСС

Сейчас будет ностальгия на тему "мы-то в двухтысячные оооо". Сейчас все школьники хвастаются телефонами, а в мое тяжелое детство в школе хвастались калькуляторами. Наверное, класса с восьмого в школе оказались необходимы инженерные калькуляторы, чтобы считать ими всякие синусы, косинусы, дроби и действия в скобках. Конечно, для аутсайдеров существовали таблицы Брадиса и Семендяева. Но ну их в пень.

Советская "Электроника"

Первым калькулятором, который умел все вот это подсчитывать, была советская Электроника МК-51. Понятия не имею, откуда советская "Электроника" появилась в наших магазинах в двухтысячных годах. (Я где-то читал, что в двухтысячные ее кое-где выпускали). Это был мой первый инженерный калькулятор, и стоил он 50 рублей.

Советский калькулятор "Электроника МК-51". Фото: ru.wikipedia.org

"Электроника" выглядела даже вполне стильно. В алюминиевом корпусе цвета современного макбука. Считала вообще отлично. Но у нее были серьезные проблемы. Из-за старой выдохшейся батарейки агрегаты выключались самопроизвольно и замены батареи не выдерживали. Кроме того, у модели были неудобные кнопки, которые быстро переставали отзываться на тыканье. Я лично за пару лет успел сменить три таких калькулятора.

Китайский Cedar

Следующим витком прогресса стали калькуляторы китайского изготовителя под названием Cedar. Сейчас фирмы уже не существует, а в прежние времена у нас весь рынок был завален разными моделями. Были и бухгалтерские, и маленькие кошелечные, для ногтей и для зубов. Иженерные тоже были. Стоили они на порядок дешевле "Электроники", всего 35 руб. И, как казалось поначалу, были лучше. Кнопки хорошо нажимались и не западали. Модель была оснащена часами и солнечной батарейкой. Заряд держался долго и менять батарейку не требовалось. Кроме того, калькулятор сразу имел кнопку вычисления кубического корня, что довольно удобно.

Китайский калькулятор Cedar. Фото: auction.ru

Но эксплуатация выявила ряд недостатков. Китайский калькулятор был сделан из дешевой пластмассы. Закрывающаяся крышечка отлетала мгновенно. А если, не дай бог, агрегат попадал на дно сумки, то под тяжестью учебников немедленно умирал от расплющивания.

Главная же беда состояла в том, что в нем ни в коем случае нельзя было нажимать дважды знаки сложения, умножения и равенства. Если ты забывал и нажимал по второму разу, то твой труд превращался в тыкву и все получившееся выражение менялось. То есть постоянно приходилось пересчитывать и еще помнить, сколько раз ты чего нажал.

Советская "Электроника" в этом смысле была на порядок лучше. Если ты дважды нажимал на одну и ту же кнопку, то значение на экране не менялось, только мигало жалобно. Мол, чего это ты, мне с первого раза все было понятно.

В общем, променяв было "Электронику" на Cedar, мы снова вернулись к Электронике, как блудные дети.

Японский Citizen

Хорошей заменой китайцам стали японские Citizen SR. Фирма производила калькуляторы аж с 1930 года, но инженерные на рынке появились как-то на сразу. А жаль. Они были хотя и на порядок дороже предыдущих, зато выглядели весьма презентабельно, были сделаны из хорошей плотной пластмассы, имели удобные резиновые кнопки, а по набору функций напоминали МК. Можно было нажимать на равно сколько угодно раз, значение не сбрасывалось. Но пользовались мы Citizen недолго, потому что очень скоро пришло новое поколение калькуляторов со строкой для ввода выражения.

"Классический" Citizen SR-135.

Это казалось настоящим чудом. Ты просто вводишь выражение так, как записано, а калькулятор выдает тебе ответ. Фантастика.

Инженерные калькуляторы Casio

Вот за этот гаджет мы все готовы были душу отдать. Но стоил он как чугунный мост и не каждому был по карману. В отличие от всего вышеперечисленного, Casio имел верхнюю строку, куда можно было вводить дроби, логарифмы (к сожалению, только натуральные, либо десятичные, но это мелочи). А еще, в отличие от всего предыдущего, он понимал, что такое котангенс и значения углов выдавал не в виде десятичной дроби, а по-нормальному: столько-то градусов, столько-то минут. Калькулятор был примерно вдвое больше отечественного МК, имел удобную выдвигающуюся крышку, под которую можно было засовывать шпоры. В продаже одновременно появились две модели: один потоньше и помоднее, другой потолще. Мы выбирали потолще, чтобы засовывать между калькулятором и крышкой побольше шпор. К сожалению, замены батареек калькулятор не выдерживал, кнопки у него тоже иногда западали

Стоил очень дорого: около 350 рублей.

Японец от Casio имел верхнюю строку, куда можно было вводить дроби и логарифмы.

За отдельные дикие деньги можно было купить навороченный вариант Casio, способный брать интегралы.

Высшим счастьем было приобрести калькулятор, который мог чертить графики. В том числе, циклоиды, кардиоиды и , прости господи, клотоиды. У меня такого не было. Я считал на бумажке и страшно завидовал двум счастливчикам из универа, кому посчастливилось разжиться такими калькуляторами. Стоили такие агрегаты как маленький компьютер.

Слышал, что современные школьники калькуляторами совсем не пользуются и читают все на компьютере. Или, на худой конец, спрашивают у телефона: Сири, сколько будет пять умножить на пять?

А вы помните такие гаджеты? На каком калькуляторе считали сами?