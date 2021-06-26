В Польше начался бум на солнечные батареи

Цены на электроэнергию в Польше являются одними из самых высоких в Европе Фото: REUTERS

Польша утроила свои мощности по производству солнечной энергии. Сегодня там с помощью небесного светила производится 4 гигаватт электроэнергии в год, в прошлом году этот показатель составил 1,3 гигаватта.

На сегодняшний день в Польше крыши 450 тысяч домов оснащены фотоэлектрическими панелями. Еще 4 лет назад их было всего лишь 4 тысячи.

Стремительное развитие произошло по причине отсутствия бюрократических и иных требований, способных затормозить подобного рода процесс. Поэтому в солнечную энергию инвестируют не только крупные инвесторы, но и обычные люди.

Государственные субсидии также являются стимулом, а, по оценкам экономистов, сделанные инвестиции станут прибыльными всего через 6 лет, что достаточно, чтобы привлечь инвесторов и желающих сэкономить.

Инвестиции «в Солнце» привлекательны еще и потому, что цены на электроэнергию в Польше являются одними из самых высоких в Европе и продолжают расти, поскольку до 75% польской электроэнергии производится из угля.

А вот энергия ветра в Польше, по сути дела, под запретом: законы делают практически невозможным строительство ветряных электростанций.