Ушел из жизни самый популярный спортивный блогер Европы

Филипп немного не дожил до своего 50-летнего юбилея. Фото: Твиттер Philousports

Во Франции умер спортивный блогер, популярность которого простиралась далеко за пределы Пятой республики.

- Нам очень грустно сообщать о смерти нашего любимого Philousports, - обратились к подписчикам его страницы в Твиттере представители французских информационных агентств. - Хотелось бы, чтобы у нас этого никогда не было. Вы были для него всем. Он так сильно вас любил.

Филипп немного не дожил до своего 50-летнего юбилея. В его дома на Корсике у него случился сердечный приступ, и врачи не смогли его спасти. Мужчина долгое время страдал от мышечной дистрофии и передвигался исключительно в инвалидном кресле.

Он был одним из самых популярных пользователей Твиттера и голосом спортивного мира. Более известный как Philousports, он пришел в Твиттер 2011 году и стал рассказывать о спорте. Филипп был настоящим фанатом футбола и регби. На его страницу в соцсетях подписано более четверти миллиона человек.

Блогер комментировал ведущие спортивные события с юмором, публиковал шуточные фотографии и картинки, дружил со многими ведущими тренерами и футболистами.

Поэтому его смерть вызвала волну сообщений в Твиттере:

- Замечательный человек, с которым мне довелось познакомиться. Пример для всех. Любитель футбола и жизни. Грустные новости. Покойся с миром, мой Фил, - написал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Футбольные клубы «Нант», «Сент-Этьен» и «Олимпик де Марсель» также отдали дань уважения человеку, обожавшего футбол, который был для него «ежедневным источником вдохновения».

- Мы с огромной скорбью узнали о смерти нашего друга Фила, который в течение трех лет оказывал ключевое влияние на все виды спорта и был послом Национальной Лиги регби. До свидания, Фил, и спасибо за то, что давал нам свою силу, - выразили свое соболезнование представители французской национальной Лиги регби.