Полицейский, признанный виновным в убийстве Джорджа Флойда, приговорен к 22,5 годам тюрьмы

Экс-полицейский Дерек Шовин – не единственный обвиняемый по этому делу Фото: REUTERS

В американском Миннеаполисе судья Питер Кахилл определил меру наказания полицейскому Дереку Шовину, ранее признанному жюри присяжных виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Смерть Флойда стала причиной массовых протестов, погромов и массовых нарушений правопорядка не только в США, но и во многих странах мира.

Судья заявил, что определил срок наказания, изложив свои соображения на 22 страницах, представляющих «юридический анализ, построенный не на эмоциях или симпатиях».

Кахилл ранее говорил, что Шовин «злоупотребил своим положением и проявил особую жестокость по отношению к Флойду».

Мать Флойда, Кэролайн Поленти при вынесении приговора сказала, что изменилась жизнь не только ее сына, но и ее собственная.

- Мой сын – хороший человек. – сказала она, призвав суд проявить снисхождение. – Я никогда не говорила подобного прилюдно. Я всегда, на все 100% поддерживала и буду поддерживать его. Я всегда верила в его невиновность и не изменю своего мнения.

Шовин не отказался от последнего слова. Он выразил свое соболезнование семье Флойда.

Экс-полицейский – не единственный обвиняемый по этому делу. Еще три его коллеги также ожидают приговора по двум статьям – пособничество и подстрекательство к непреднамеренному и убийству и непредумышленное убийство.

Практически сразу же после вынесения приговора президент США прокомментировал решение судьи. Он отметил, что не знаком со всеми обстоятельствами, которые принял во внимание суд, но считает, что приговор «подходящим».