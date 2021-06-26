«Куда без очереди? Вас тут не стояло!»: Украина резко одернула зарвавшуюся Европу

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба «откровенно и жестко» поговорил с германским и французским послами. Фото: Facebook

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал послов Германии Анки Фельдгузен и Франции Этьена де Понсена, чтобы те ответили ему, как это лидеры этих стран призвали Евросоюз провести прямые переговоры с Владимиром Путиным, для чего провести специальный саммит ЕС-Россия. Сам Кулеба лично сообщил об этом (новое слово в искусстве дипломатии - !) на своей странице в соцсети «Фейсбук».

- Мы сейчас будем подробно разбираться, что стоит за этой инициативой, - пригрозил Кулеба еще до встречи. - Почему именно сейчас, и как дальше будет вести себя Берлин и Париж.

Глава украинского МИД сообщил, что не любит дискутировать с партнерами на такие темы, но убежден: «При грубом нарушении национальных интересов Украины с ними необходимо быть откровенным и жестким». Как сообщили позже украинские СМИ, германский и французский послы имели в ходе встречи бледный вид и дрожащие коленки. И пообещали исправиться, так себя дальше не вести и впредь всегда обсуждать подобные вопросы с Украиной перед их обнародованием.

Думала ли Ангела Меркель, что поднимет такую бурю в стакане воды и восстановит против себя саму украинскую державу своим неосторожным предложением? Наверное, нет. И что с того, что она без пяти минут пенсионерка? Была обязана учесть и такой сценарий. А Макрон и вовсе молодой, хоть и Эммануэль.

- Так ведь украинская сторона сама хочет устроить встречу Зеленского и Путина, – можете воскликнуть вы. Регулярно сообщает о том, как идет подготовка к этому рандеву (раскроем секрет – пока никак, украинская сторона до сих пор не может ответить, какие вопросы должны стоять в повестке сих переговоров). Саммит Байдена с Путиным прошел, встреча Зеленского с президентом России готовится, так почему бы и не провести переговоры лидеров Евросоюза с российским лидером? Логично ведь? Да. Но не для Киева.

Владимир Александрович болезненно реагирует на то, что его обходят на повороте все, кому не лень. Он, понимаете ли, чуть ли не самый первый высказал идею провести такие переговоры, даже про место встречи в Ватикане придумал, а Байден обошел его и прилетел в Женеву. Впрочем, ладно, с Байденом проехали. В конце концов, он старенький, а пожилых надо уважать. Может, он даже ветеран каких-либо войн или боевых действий (США постоянно где-нибудь кого-нибудь воюют), и ему положено без очереди. Хотя Зеленский и сам практически участник – зря что ли в пяти километрах от линии соприкосновения на Донбассе бегал в бронелифчике под камеры западных тележурналистов. Практически вызывал огонь на себя.

Но вот эти, которые из Европы, куда лезут? Что значит, нам только спросить? Вас тут не стояло! Что вам там надо посмотреть? В зоопарк смотреть идите. В очередь, сукины дети! В очередь!

Обидно Владимиру Александровичу. Ой как обидно. Ведь на ходу подметки рвут. И даже не замечают. Он даже скрыть это не может перед журналистами. Тут вот опять давал интервью телеканалу украинскому «1 + 1» и не удержался.

- Мне кажется, что я высказываюсь как равный им президент или представитель равной страны тем странам, про которые вы сказали сейчас, - заявил он в ответ на вопрос, не рискует ли Зеленский своими резкими заявлениями рассориться с Макроном и Меркель. - Мне кажется, что отношение любой страны к Украине как стране второго, третьего и какого-то другого мира – несправедливо.

Удивительно: никто до сих пор нет объяснил Зеленскому, что международные отношения – это вам не лобио кушать и даже не в очереди за колбасой стоять в советском продмаге. И тут важно не только, что хочешь ты, но и желание другой стороны. И если тебе за «колбасу» предложить нечего, денег, к примеру, нет, то продавец тебя просто проигнорирует. Хотя, Кремль всегда и со всеми готов к диалогу. И пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова обсуждать вопросы, имеющие значение для обеих сторон, на переговорах с лидерами ЕС, если им захочется. Точно так же, как ранее Песков подтвердил аналогичные намерения Москвы и в отношении Киева.

Так что, господин Зеленский, чем выяснять отношения «в очереди», лучше бы посмотрели, что там у вас в «карманах». В смысле, в голове. А то ведь это вам тогда могут сказать: «Вас тут не стояло». И никакая Кулеба не поможет.

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