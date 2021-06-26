"Помочь можно, если отнестись с состраданием": Церковь обеспокоена увеличением числа наркозависимых подростков

В последние годы значительно увеличился объем распространяемых синтетических наркотиков. Фото: Синодальный отдел по благотворительности

Русская Православная Церковь одной из первых в России стала оказывать помощь наркозависимым - еще в 90-е годы стали появляться специальные центры реабилитации. На сегодняшний день в 162 епархиях создано более 200 церковных структур помощи наркозависимым.

Однако в последние годы значительно увеличился объем распространяемых синтетических наркотиков - еще более дешевых и оказывающих разрушительное воздействие на психику.

- Изменился и социальный портрет наркозависимого – сегодня это не маргинальная личность и не выпавший из социума человек, употребляющий запрещенные вещества в подвалах и подворотнях. Зависимый человек может успешно учиться, у него может быть престижная работа, семья, он может не вступать в конфликт с законом, — рассказал руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности, руководитель московского церковного центра помощи зависимым Реабилитация Live Алексей Лазарев.

Беспокоит то, что выросло и число наркозависимых подростков. Возраст тех, кто впервые пробует запрещенные вещества, снизился до 13-14 лет. Однако в РПЦ уверены, "помочь наркозависимому можно, если отнестись к нему с состраданием, а не как к бессовестному преступнику".

- Подобное притеснение и отторжение только усугубляет проблему. Не стоит прятать голову в песок, лучше поддержать центры помощи зависимым и их близким, — сказал Алексей Лазарев, добавив, что таких центров должно становиться больше.

Для поддержки наркозависимых и их родственников действует единый телефон помощи наркозависимым 8-800-600-16-93. Позвонив по нему, можно получить консультацию, подобрать центр или программу реабилитации.