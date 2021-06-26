«Путевки во взрослую жизнь» первым тульским суворовцам выписал Сергей Шойгу

Возрождение училища стало одним из первых дел Алексея Дюмина на посту губернатора области. Фото: Фото: сайт Тульского СВУ

У Города-Героя Тулы появился новый праздник. Им стал выпуск возрожденного по инициативе губернатора Тульской области Героя России Алексея Дюмина и при содействии Героя России, министра обороны РФ Сергея Шойгу Тульского суворовского военного училища. Тульское суворовское училище было организовано в 1944 году и просуществовало до 1960-го, дав в итоге стране несколько генералов и много ученых из числа своих выпускников. Из 900 воспитанников еще того училища около 150 стали кандидатами и докторами, так или иначе были отмечены государственными наградами, званиями заслуженных работников культуры, науки и техники. И это при том, что абсолютное большинство выпускников посвятили себя службе в армии.

Возрождение училища стало одним из первых дел Алексея Дюмина на посту губернатора области, которое он инициировал, находясь еще в статусе врио. Дюмин прибыл в Тулу в феврале 2016-го, а строительство новых учебных корпусов училища началось уже в апреле того же года. В сентябре прозвенел первый звонок, а всего через неделю после начала первого учебного года возрожденное училище посетил президент России Владимир Путин в сопровождении Сергея Шойгу. Тогда же училищу было торжественно вручено его знамя.

Сейчас Тульское СВУ называют чуть ли не лучшим в плане условий для спортивной подготовки. Воспитанники могут здесь заниматься практически любым видом спорта – от армейского рукопашного боя и скалолазания до плавания и хоккея. И это вряд ли может удивить того, кто знает, что училище подчинено не кому-нибудь, а командующему Воздушно-десантными войсками России. И это тоже неудивительно, поскольку его отец-вдохновитель, губернатор Алексей Дюмин, одно время был командующим силами специальных операций России.

Первый выпуск для любого военного училища – событие всегда историческое. Он занимает особое место, а фотографии первого выпуска все последующие годы показывают новым воспитанникам. А уж то обстоятельство, что на торжественную церемонию выпуска приехал сам министр обороны, лишь добавило значения этому историческому факту. Сергей Шойгу и Алексей Дюмин поздравили 63 суворовца с выпуском, вручили им аттестаты об окончании обучения. А шестеро из воспитанников получили нагрудные знаки «За особые успехи в учении».

- Сегодня у нас знаменательное событие - первый выпуск Тульского суворовского военного училища, возрожденного пять лет назад. В лице сегодняшних выпускников я рад приветствовать юных граждан нашей великой страны - образованных, благородных, целеустремленных. В хорошем смысле дерзких и упрямых, - сказал Сергей Кужугетович на торжественном построении курсантов. - Не сомневаюсь, что вы с честью пронесете по жизни гордое звание суворовца. А привитые в этих стенах качества - верность долгу, ответственность, порядочность, надежность, взаимовыручка - помогут вам стать настоящими защитниками Отечества.

Призыв министра поддержал и тульский губернатор.

- Вы – хранители и продолжатели славной истории суворовских училищ, лучших военных традиций армии, флота и государства Российского. Сегодня у вас открывается новая страница биографии. Какой бы вы ни выбрали дальнейший путь, уверен: понятия чести и долга останутся с вами навсегда и будут превыше всего, - напутствовал выпускников училища Алексей Геннадьевич перед торжественным маршем воспитанников и пожелал в заключение всем им. - Всегда следуйте девизу суворовских училищ: «Жизнь – Родине, честь – никому!»

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