Криптокараты: Бриллиант весом в 100 карат можно приобрести за криптовалюту

Бриллиант весом 101,38 карата впервые продадут за криптовалюту. Фото: REUTERS

Аукционный дом Sothby`s проведет 9 мая 2021 июля в Гонконге уникальные в своем роде торги.

Во-первых, на них будет представлен единственный лот – бриллиант весом 101,38 карата. Во-вторых, впервые в истории дома за него можно будет расплатиться в том числе и криптовалютой, сообщает Forbes.

Это первый опыт продажи именно драгоценностей на аукционах Sothby`s за криптовалюты. В марте этого года дом успешно продал работу художника Бэнкси под названием Love is the Air. Полотно, ушедшее почти за $13 миллионов, можно было купить за биткоины или эфириумы.

Ювелиры характеризуют представленный бриллиант грушевидной огранки безупречной чистотой.

Также продавцы дают все гарантии того, что он не принадлежит к категории т.н. «кровавых», т.е. не добыт при помощи рабского труда в африканских странах, правительства которых самостоятельно или помощи посредников продают алмазы для того, чтобы финансировать различного рода вооруженные конфликты.

Начальная цена лота вдвое меньше эстимейта: ожидается, что камень будет продан за $10-15 миллионов.

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