Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июня 2021 18:05

Новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»

Дети, родители и эксперты обсудили на Радио "Комсомольская правда", как провести каникулы с пользой
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тема тринадцатого выпуска: "Как провести каникулы с пользой?"

Тема тринадцатого выпуска: "Как провести каникулы с пользой?"

Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема тринадцатого выпуска: "Как провести каникулы с пользой?"

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Сегодня в эфире специальный гость: Кандыбина Елена, детский и семейный психолог, психолог по работе с родителями Благотворительного фонда "Здесь и сейчас!»

Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен» можно посмотреть здесь.

Новости образования