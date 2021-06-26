Тема тринадцатого выпуска: "Как провести каникулы с пользой?"

Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема тринадцатого выпуска: "Как провести каникулы с пользой?"

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Сегодня в эфире специальный гость: Кандыбина Елена, детский и семейный психолог, психолог по работе с родителями Благотворительного фонда "Здесь и сейчас!»

Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен» можно посмотреть здесь.