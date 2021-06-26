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В мире26 июня 2021 18:33

В США признали, что не успевают полностью открыть страну ко Дню независимости

Ранее такую цель озвучивал президент Байден
Людмила ПЛОТНИКОВА
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В США на данный момент вакцинировано 70% взрослого населения в возрасте от 30 лет.

В США на данный момент вакцинировано 70% взрослого населения в возрасте от 30 лет.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в начале своей каденции уверенно пообещал нации, что страна снимет все коронавирусные ограничения ко Дню независимости США, который отмечается в Америке 4 июля.

Условием для достижения этой цели он назвал полную вакцинацию от коронавируса 70% населения США.

По мере приближения к означенной дате стало выясняться, что нужных показателей достичь не удастся. Главной причиной называется факт того, что молодые американцы в возрасте от 16 до 26 лет по самым разным причинам либо отказываются от вакцинации, либо не проявляют к ней должного интереса.

Президент США Джо Байден пообещал нации, что страна снимет все коронавирусные ограничения ко Дню независимости США

Президент США Джо Байден пообещал нации, что страна снимет все коронавирусные ограничения ко Дню независимости США

Фото: REUTERS

Чтобы сохранить лицо, администрация Байдена стала оперировать статданными. По сообщению координатора Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джеффри Зинтса, в США на данный момент вакцинировано 70% взрослого населения в возрасте от 30 лет. Но как минимум одной дозой вакцины. То есть де-факто поставленная цель по полной вакцинации 70% населения выполнена лишь частично. И в оставшуюся до Дня независимости неделю обеспечить обещанные показатели по полной вакцинации не представляется реально выполнимой задачей.

На данный момент в США привиты полностью более 150 млн. чел., 177 млн. американцев получили одну дозу и ожидают второй.

Джилл Байден поддерживает желающих сделать прививку.

Джилл Байден поддерживает желающих сделать прививку.

Фото: REUTERS

В большинстве американских штатов открыты школы, общественные заведения, точки общепита. Масочный режим отменен для полностью привитых, но сохраняется для всех в общественном транспорте, больницах и домах престарелых, а также в учебных заведениях, магазинах, ресторанах, кафе, офисах, владельцы или руководство которых требуют этого.

Границы США продолжают оставаться открытыми для россиян. Обладателям паспортов Канады, стран ЕС, Бразилии, Китая и многих других государств въезд в Америку до сих пор не разрешен. Граждане США могут въехать в Россию только в особых случаях.

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