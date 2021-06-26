В США признали, что не успевают полностью открыть страну ко Дню независимости

В США на данный момент вакцинировано 70% взрослого населения в возрасте от 30 лет. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в начале своей каденции уверенно пообещал нации, что страна снимет все коронавирусные ограничения ко Дню независимости США, который отмечается в Америке 4 июля.

Условием для достижения этой цели он назвал полную вакцинацию от коронавируса 70% населения США.

По мере приближения к означенной дате стало выясняться, что нужных показателей достичь не удастся. Главной причиной называется факт того, что молодые американцы в возрасте от 16 до 26 лет по самым разным причинам либо отказываются от вакцинации, либо не проявляют к ней должного интереса.

Президент США Джо Байден пообещал нации, что страна снимет все коронавирусные ограничения ко Дню независимости США Фото: REUTERS

Чтобы сохранить лицо, администрация Байдена стала оперировать статданными. По сообщению координатора Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джеффри Зинтса, в США на данный момент вакцинировано 70% взрослого населения в возрасте от 30 лет. Но как минимум одной дозой вакцины. То есть де-факто поставленная цель по полной вакцинации 70% населения выполнена лишь частично. И в оставшуюся до Дня независимости неделю обеспечить обещанные показатели по полной вакцинации не представляется реально выполнимой задачей.

На данный момент в США привиты полностью более 150 млн. чел., 177 млн. американцев получили одну дозу и ожидают второй.

Джилл Байден поддерживает желающих сделать прививку. Фото: REUTERS

В большинстве американских штатов открыты школы, общественные заведения, точки общепита. Масочный режим отменен для полностью привитых, но сохраняется для всех в общественном транспорте, больницах и домах престарелых, а также в учебных заведениях, магазинах, ресторанах, кафе, офисах, владельцы или руководство которых требуют этого.

Границы США продолжают оставаться открытыми для россиян. Обладателям паспортов Канады, стран ЕС, Бразилии, Китая и многих других государств въезд в Америку до сих пор не разрешен. Граждане США могут въехать в Россию только в особых случаях.

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