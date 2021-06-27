Тельмановский рубеж, остановивший фашистов в битве за Ленинград, станет памятным местом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с представителями поисковых отрядов почтил память воинов, павших на Тельмановском рубеже. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Тельмановский рубеж станет достопримечательным местом, пообещал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В субботу, 26 июня, на месте воинского захоронения в Тельмановском сельском поселении прошла церемония поминовения бойцов, отдавших свои жизни в битве за Ленинград. В 1941 году здесь проходила передовая Ленинградского фронта. На Тельмановском рубеже развернулось ожесточенное сражение, в котором Красной Армии удалось остановить фашистов на пути к городу.

Захоронение было обнаружено случайно: весной этого года на земельном участке, принадлежащем компании «Эврика», началось строительство. Рабочие во время земляных работ стали находить многочисленные человеческие останки и элементы обмундирования времен Великой Отечественной войны. О своей находке они никому не сообщили, решив вывезти грунт вместе с останками. Тревогу забили участники поисковых отрядов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, работавшие по соседству. Благодаря их вмешательству и оперативным действиям областных властей строительство удалось остановить. Сейчас здесь работают поисковики, которые продолжают исследовать Тельмановский рубеж и находить новые останки советских воинов.

Александр Дрозденко пообещал, что Тельмановский рубеж станет достопримечательным местом. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

- Остановить стройку «на костях» под Тельмана в этот раз удалось только всем миром: поисковики, следствие и прокуратура, волонтёры, местные и региональные власти, депутаты — ничей голос не был лишним. Конечно, здесь, на ленинградской линии обороны, где в 1941 враг рвался в Колпино и Ленинград, сделаем достопримечательное место, - подчеркнул губернатор Александр Дрозденко на встрече с поисковиками.

По его словам, для создания памятника за основу будет взят противотанковый ров. В течение года специалисты проведут государственную историко-культурную экспертизу и определят его границы.

Стройку на этом участке удалось остановить всем миром. Сейчас здесь продолжают работать поисковики. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Чтобы впредь ситуации со «стройкой на костях» не повторились больше нигде в России, Александр Дрозденко предлагает принять федеральный закон, запрещающий проводить строительные и хозяйственные работы на земельных участках, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Ленинградская область готовит такие поправки и в ближайшее время представит их Правительству РФ и Госдуме.

- Спасибо всем, кто остановил преступление против памяти и совести. Теперь важно создать нормативную базу, которая не допустит в принципе условий для таких преступлений, - отметил Александр Дрозденко. - Мы предлагаем взять за основу тот закон, который был разработан в Ленинградской области в 2018 году и предложить Государственной Думе принять аналогичный федеральный закон. Он очень простой: на территориях, где с 1939 по 1945 годы есть выявленные и не выявленные захоронения проводить поисковые исследования прежде, чем проводить там земляные работы. Для этого привлекать на конкурсной основе профессиональных поисковиков. При этом, муниципальные и региональный бюджеты будут софинансировать эти работы.

Александр Дрозденко предлагает принять федеральный закон, запрещающий проводить строительные работы на участках, где в годы войны шли ожесточенные бои. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Инициативу главы Ленинградской области поддерживают поисковые объединения и волонтеры.

- Ленинградская область работала на опережение, и был еще в 2018 году принят региональный закон, который запрещал осуществление хозяйственной деятельности на территориях боевых действий до завершения изыскательско-поисковых работ. Но его оспорила Прокуратура региона, и закон был отменен, - рассказала руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. - Понятно одно: нужны дополнительные изменения в федеральное законодательство. Мы проведём серию обсуждений на эту тему, приглашаю всех желающих присоединиться.

На Тельмановском рубеже поисковики работают вместе с представителями регионального Следственного комитета и саперами. Кроме останков солдат на поле боя то и дело попадаются опасные находки. Саперы нашли и вывезли на полигон для уничтожения более ста неразорвавшихся снарядов, гранат и других боеприпасов. На участке также обнаружили обломки танка Т-34 с останками, предположительно, одного из членов экипажа. В исследовательских работах участвуют поисковые организации «ДОБЛЕСТЬ», «РУБЕЖ-2», РОО «Поисковое объединение «Пулковские Высоты», Межрегиональный фондаувековечения памяти погибших при защите Отечества «Помним, Гордимся, Чтим», АНО «Военно-исторический центр СЗФО».

Волонтеры находят все новые останки павших воинов. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Весной 2022 года накануне Дня Победы на Тельмановском рубеже пройдёт большая «Вахта Памяти», к которой присоединятся более 150 человек. Поисковики уже окрестили ее «Ленинградским фронтом». С такой инициативой выступила ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.