Кто виноват в нежелании россиян прививаться, почему вирус стал более заразным и какая вакцина круче всех

1 место. Виноваты женщины: Жириновский объяснил, почему россияне не прививаются
Владимир Вольфович не только в политике разбирается. Он, как тонкий знаток человеческих душ, объяснил нежелание россиян прививаться тем, что женщины играют слишком важную роль в нашей жизни (слушать)
2 место. Всё самое важное о COVID-19: Почему вирус стал более заразным, помогают ли прививки от индийского штамма и какая вакцина круче всех
Мы собрали в студии Радио «Комсомольская правда» самых крутых специалистов в области инфекционных заболеваний, вирусологии и иммунологии, чтобы понять, как сейчас меняется коронавирус и насколько правильно ведется борьба с ним (слушать)
3 место. Партия сказала: надо. В элитных торговых центрах на вакцинацию стоят 2-часовые очереди
Россияне наконец-то пошли на вакцинацию. Да еще как пошли! Наш радиоведущий Сергей Мардан рассказывает, какие очереди стоят в торговых центрах на прививку от коронавируса (слушать)
4 место. Адвокат рассказал, могут ли отстранить от работы из-за отсутствия прививок
Работодатель не может вмешиваться в вашу личную жизнь, объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев. По сути, руководство предприятий толкают к незаконным методам, заставляя прививать работников (слушать)
5 место. Как ребенку провести каникулы с пользой
Ломаете голову, как ребенку провести лето? Сейчас вам об этом расскажут сами подростки, которые записывают специальный детский подкаст на Радио «Комсомольская правда» (слушать)
6 место. Как остудить перегретый двигатель в жару
Автоэксперт Кирилл Манжула рассказывает, что экстренно делать, если стрелка температуры двигателя залезла в красную зону (слушать)
7 место. Дмитрий Пучков (Гоблин): Прививки делать надо в принудительном порядке, не спрашивая всяких идиотов
Известный писатель, переводчик и блогер жестко высказался по поводу антипрививочников, которые рассуждают о последствиях вакцинации, не имея соответствующего на то образования (слушать)
8 место. Как песня «Кукла колдуна» группы «Король и шут» превратилась в танцевальный хит в стиле «Ласкового мая»
На Радио «Комсомольская правда» вокалист коллектива «Аудиопреступление» Иван Жмыхов рассказал, как фанаты «КиШ» отнеслись к переосмыслению любимого трека (слушать)
9 место. Футбол превратился в России во вмененный налог, который платит каждый россиянин
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, почему россияне не умеют играть в футбол и нужно ли в принципе тратить деньги на этот спорт в нашей стране (слушать)
10 место. Более 2 миллионов пенсионеров не получили накопительную пенсию
Частные негосударственные пенсионные фонды их просто забыли проинформировать (слушать)