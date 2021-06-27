Кто виноват в нежелании россиян прививаться, почему вирус стал более заразным и какая вакцина круче всех

1 место. Виноваты женщины: Жириновский объяснил, почему россияне не прививаются

Владимир Вольфович не только в политике разбирается. Он, как тонкий знаток человеческих душ, объяснил нежелание россиян прививаться тем, что женщины играют слишком важную роль в нашей жизни (слушать)

2 место. Всё самое важное о COVID-19: Почему вирус стал более заразным, помогают ли прививки от индийского штамма и какая вакцина круче всех

Мы собрали в студии Радио «Комсомольская правда» самых крутых специалистов в области инфекционных заболеваний, вирусологии и иммунологии, чтобы понять, как сейчас меняется коронавирус и насколько правильно ведется борьба с ним (слушать)

3 место. Партия сказала: надо. В элитных торговых центрах на вакцинацию стоят 2-часовые очереди

Россияне наконец-то пошли на вакцинацию. Да еще как пошли! Наш радиоведущий Сергей Мардан рассказывает, какие очереди стоят в торговых центрах на прививку от коронавируса (слушать)

4 место. Адвокат рассказал, могут ли отстранить от работы из-за отсутствия прививок

Работодатель не может вмешиваться в вашу личную жизнь, объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев. По сути, руководство предприятий толкают к незаконным методам, заставляя прививать работников (слушать)

5 место. Как ребенку провести каникулы с пользой

Ломаете голову, как ребенку провести лето? Сейчас вам об этом расскажут сами подростки, которые записывают специальный детский подкаст на Радио «Комсомольская правда» (слушать)

6 место. Как остудить перегретый двигатель в жару

Автоэксперт Кирилл Манжула рассказывает, что экстренно делать, если стрелка температуры двигателя залезла в красную зону (слушать)

7 место. Дмитрий Пучков (Гоблин): Прививки делать надо в принудительном порядке, не спрашивая всяких идиотов

Известный писатель, переводчик и блогер жестко высказался по поводу антипрививочников, которые рассуждают о последствиях вакцинации, не имея соответствующего на то образования (слушать)

8 место. Как песня «Кукла колдуна» группы «Король и шут» превратилась в танцевальный хит в стиле «Ласкового мая»

На Радио «Комсомольская правда» вокалист коллектива «Аудиопреступление» Иван Жмыхов рассказал, как фанаты «КиШ» отнеслись к переосмыслению любимого трека (слушать)

9 место. Футбол превратился в России во вмененный налог, который платит каждый россиянин

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, почему россияне не умеют играть в футбол и нужно ли в принципе тратить деньги на этот спорт в нашей стране (слушать)

10 место. Более 2 миллионов пенсионеров не получили накопительную пенсию

Частные негосударственные пенсионные фонды их просто забыли проинформировать (слушать)