Анекдоты: Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине

- Какое у вас хобби?

- Я коллекционирую старинные вазы.

- Как интересно. И какие вазы у вас имеются в коллекции?

- ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103...

* * *

- Я утром встаю, иду на пробежку, зарядку делаю, составляю список планов на день и только потом собираюсь на работу.

- А мне этого не надо. Я сразу уставшим просыпаюсь.

* * *

- Ты сейчас деньги во что вкладываешь?

- Сейчас в основном выкладываю.

* * *

Две блондинки у банкомата:

- Странно, на счету всего семнадцать рублей...

- Может, ПИН-код неправильно набрала?

* * *

Вопрос дня.

Должен ли теперь воспитанный мужчина предлагать девушке оплатить ПЦР, если пригласил ее в ресторан?

* * *

Индийский штамм коронавируса, кстати, обнаружили случайно. При исследовании он выдал себя, запев и затанцевав под микроскопом.

* * *

Пора уже понять и принять: благородная миссия российской сборной по футболу - делать счастливыми целые страны. Далеко не всем это удается!

* * *

Когда Наташа садится за руль, то навигатор не указывает дорогу, а начинает читать «Отче наш»…

* * *

Предлагаю начать собирать эсэмэсками на зарплату нашей сборной по футболу.

* * *

Ленивая кукушка перебралась на кладбище.

* * *

Объявление в офисе фирмы:

«Внимание! Зарплата за июнь будет выдаваться только при предъявлении справки о приобретенном иммунитете. Приобрести иммунитет можно в кабинете директора. Цена договорная».

* * *

- Как я могу ехать, если у тебя в машине не хватает педалей? В автошколе их было три!

- У меня автомат.

- Не угрожай мне!

* * *

У всех жизнь складывается по-разному: Иисус в 33 уже завершил карьеру, а Илья Муромец только-только покинул зону комфорта.

* * *

Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки, - это стол, к которому она крепилась.