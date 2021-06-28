Анекдоты: Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине

- Какое у вас хобби?
- Я коллекционирую старинные вазы.
- Как интересно. И какие вазы у вас имеются в коллекции?
- ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103...
* * *
- Я утром встаю, иду на пробежку, зарядку делаю, составляю список планов на день и только потом собираюсь на работу.
- А мне этого не надо. Я сразу уставшим просыпаюсь.
* * *
- Ты сейчас деньги во что вкладываешь?
- Сейчас в основном выкладываю.
* * *
Две блондинки у банкомата:
- Странно, на счету всего семнадцать рублей...
- Может, ПИН-код неправильно набрала?
* * *
Вопрос дня.
Должен ли теперь воспитанный мужчина предлагать девушке оплатить ПЦР, если пригласил ее в ресторан?
* * *
Индийский штамм коронавируса, кстати, обнаружили случайно. При исследовании он выдал себя, запев и затанцевав под микроскопом.
* * *
Пора уже понять и принять: благородная миссия российской сборной по футболу - делать счастливыми целые страны. Далеко не всем это удается!
* * *
Когда Наташа садится за руль, то навигатор не указывает дорогу, а начинает читать «Отче наш»…
* * *
Предлагаю начать собирать эсэмэсками на зарплату нашей сборной по футболу.
* * *
Ленивая кукушка перебралась на кладбище.
* * *
Объявление в офисе фирмы:
«Внимание! Зарплата за июнь будет выдаваться только при предъявлении справки о приобретенном иммунитете. Приобрести иммунитет можно в кабинете директора. Цена договорная».
* * *
- Как я могу ехать, если у тебя в машине не хватает педалей? В автошколе их было три!
- У меня автомат.
- Не угрожай мне!
* * *
У всех жизнь складывается по-разному: Иисус в 33 уже завершил карьеру, а Илья Муромец только-только покинул зону комфорта.
* * *
Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки, - это стол, к которому она крепилась.