Наталья Поклонская: Ухожу. Я не уцепилась за кресло депутата

Наталья - приятный собеседник и красивая женщина. Фото: Екатерина ВОЛОГЖАНИНА

«Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УКРАИНКА»

- Наталья Владимировна, пора объясниться. По одной из версий вашего ухода из Госдумы, руководство «Единой России» уведомило еще полгода назад - в вас она больше не нуждается. Дескать, слишком часто Поклонская говорит в интервью, что она украинка.

- Ох как хорошо отследили-то! Но руководство фракции не критиковало меня из-за моей национальности. Я действительно украинка. Это не является чем-то плохим, наоборот, очень даже хорошо.

- Но как получилось, что вы больше не будете депутатом?

- Я хочу развиваться. Я не уцепилась за кресло депутата. Не буду здесь сидеть, зарабатывать себе пенсию.

- Депутаты этим и занимаются в Госдуме?

- Они пишут законы, конечно, и они большие молодцы. Но у меня, к сожалению, с этим не сложилось. Но я помогала конкретным людям.

- Куда вы уходите?

- А я не могу пока сказать. Рановато. Скажу только, что мне нравится тот формат работы, который мне предложили.

- Странно получается. Вы третий по упоминаемости в СМИ депутат в России, но сложившееся мнение: Поклонская больше властям не нужна. И при этом вас куда-то назначают.

- Мое право - держать интригу. И мы посмотрим, дальновидны ли наши политологи.

«НА КАЖДОГО МОЖНО УКАЗАТЬ: ВОН ВОР!»

- Когда вы только приехали в Москву, у вас горели глаза. Мне в интервью вы говорили, что планируете бороться за чистоплотность Госдумы.

- Если бы я была прокурором, вы бы услышали о моих успехах в борьбе с коррупцией. Но я же такой же депутат, как и мои коллеги, как мне с ней бороться-то?

- Обыкновенно. «Вот, граждане избиратели, сидит вор. Вот документы».

- Так нельзя голословно! На каждого можно указать: вон вор! Есть определенная процедура. Спецслужбы, правоохранительные органы - к ним вопросы.

- И еще одна версия вашей опалы - месть за крымский Форосский парк. Вы вмешались в конфликт на стороне протестующих жителей, что сильно изумило высокопоставленных татарских инвесторов. Стройка была заморожена, как, выходит, и ваше депутатство.

- Это не так. Татарских инвесторов я не знаю. Только по бумагам вижу: действительно основной застройщик - «ТатИнвестСтрой». Руководство Крыма выдавало им все разрешения на строительство. Потом министр сказал, что техническая ошибка была. И всё. И аннулировали эти разрешения. Получилось как-то даже смешновато... (Неожиданно и горячо меняя тему.) Я правда люблю людей. Я вот каждого человека люблю!

«ДЕЛО В ТОМ, ЧТО НЕТ СВОБОДЫ»

- ...Кроме создателей «Матильды».

- Кто сказал, что я их не люблю?!

- Как-то вы их извращенно любите! Вы, помню, жестко прошлись по создателям этого фильма о Николае Втором.

- Так получилось...

- И первые два года вашего пребывания в Москве вы все время ходили с портретом царя, в эпатаже иногда даже затмевали Милонова, хотя это была его роль - кусать всех, кто против власти, царя и Бога.

- Да. Я считаю, что сделала ошибку. Зачем навязывать людям идею, что они должны быть хорошими и смотреть только хорошее? Люди сами должны выбирать: будут они плохими, злыми, отвратительными или добрыми, прекрасными. Да, оскорбление памяти (императора) меня очень задевало и задевает. Были факты махинаций с бюджетными деньгами, которые выделялись под этот фильм Министерством культуры. Я направляла их в прокуратуру, но она ничего не выявила. Результат получился нулевой. А меня, конечно, СМИ преподнесли, что я хожу с иконами. Образ такой секты, да.

- И вдруг вы переменились! Вы, наихристианнейшая из политиков, заявили, что Хеллоуин - прекрасный праздник. И фотографию опубликовали в украинском наряде - в вышиванке. Народ изумился: что с Поклонской? То она против Украины, то она украинка, то боролась с «Матильдой», теперь она за Хеллоуин.

- Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал, что тот человек, который не меняет своего мнения, не меняет позиции, - человек фальшивый. Не интеллигент.

- Так у нас почти вся Дума такая - своего мнения без команды не меняют.

- Наверное, дело в том, что нет свободы. Хотя бы для себя. Я меняюсь. Если это кому-то не нравится, ну простите. Я развиваюсь.

«СМОТРИТЕ, КАК ЛЮДИ МЕНЯ ЛЮБЯТ!»

Звонок из Красноярска. Слушатель сожалеет об уходе Поклонской из Думы, называет ее принципиальной, честной и красивой, зовет в Красноярск.

- Ой, спасибо! Огромное! Владимир, вы слышите? А вы говорите, что не приняла меня Москва. Смотрите, как люди любят!

- Это Красноярск звонил, не Москва - это разные России.

- Эта Россия настоящая! Сибирь! Знаете, я давно собиралась в Красноярск. Обязательно приеду! Там, кстати, наш святой Лука был, крымский святой, его почитают и любят в Красноярске.

- Наталья Владимировна, я заметил, вы перестали миссионерствовать. И теперь осторожно высказываетесь о религии.

- Потому что это мое очень личное. И я не хочу, чтобы туда (в чувства) кто-то плевал.

Вера - это когда ты делаешь от души, не для показухи. Когда приходят в церковь, чтобы покреститься на камеру перед политическими событиями, это не очень по-настоящему. В церковь лучше идти, когда тебя не снимают и не фотографируют. Ты идешь со своими мыслями к Богу. Не для камер.

Звонок в студию. Лев Николаевич. Нижний Новгород:

«Жаль, что вы уходите из Госдумы, а то мы бы вам поручение дали. Создать закон о труде и зарплате. Почему у нас такие низкие зарплаты? Почему большая смертность, низкая рождаемость? Почему рынок труда в коррупции погряз? Не так должно быть в стране победителей».

- Кстати, Наталья Владимировна, вы единственная из «ЕдРа», кто не проголосовал за пенсионную реформу.

- Было дело.

- Ну коль так, может, вам выйти из партии?

- Я не являюсь ее членом. Меня в 2016 году пригласили от фракции быть депутатом. И всё.

- Теперь ваши связи с «Единой Россией» исчезают?

- Да. Меня даже на съезд не приглашают.

«МОСКВЕ ДУША НУЖНА, ЖИВЫЕ, УЛЫБАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ»

- Что не получилось? Если бы вернуться назад, что бы вы не повторили?

- Аккуратнее бы себя вела в высказываниях. Не по-прокурорски, наотмашь, как я привыкла, а как политик. Политики должны уметь лавировать.

- Это как раз ненавидят люди в политиках! Двуличность.

- Знаю. Но чтобы выжить, нужно быть хитрее. Просто смекалистее.

- И стали бы очередной серой, легко манипулируемой депутатской душой!

- Не получится. У меня иммунитет прокурорский.

- А что бы вы сказали Москве? Может быть, на прощание. Чего не хватает, чтобы страна жила хорошо?

- Душа нужна: живые улыбающиеся люди. Которые умеют не только работать, но и радоваться и быть теплее. Вот этого, наверное, не хватает. На самом деле здесь только работа и работа. И всё! А нужно как-то тепло находить в жизни. И природу беречь.